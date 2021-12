Il weekend di Natale a Varese e nel Varesotto

Piazze vestite a festa, tavole imbandite, lucine e canti. Il Natale porta con sè tante tradizioni e un’atmosfera particolare, capace di conquistare lo spirito fanciullesco che c’è in ognuno di noi. È un momento per ritrovarsi in famiglia, per vivere momenti di festa e preghiera, ma anche per fare un giro tra le piazze e le strade illuminate a festa.

Galleria fotografica A Varese e nel Varesotto, il Natale illumina e colora strade e piazze 4 di 12

Ogni piccolo paese di Varese e del Varesotto, infatti, ha allestito chiese, case e vie per ricreare l’atmosfera natalizia e accogliere i visitatori. Il giorno della Vigilia o dopo il pranzo di Natale dunque, è possibile fare passeggiate per smaltire i grandi pasti e per godere delle bellezze del territorio vestite a festa.

In questi giorni molti eventi sono stati annullati a causa dei contagi da Covid in aumento. Vi consigliamo dunque di verificare tramite gli organizzatori se gli appuntamenti segnalati sono ancora validi. In ogni caso, ricordiamo che è importante rispettare tutti quegli accorgimenti previsti dalla normative del Covid.

A questo proposito ricordiamo le nuove misure che sono state varate dal Governo per il contrasto al Covid nel periodo di Natale. Tra queste l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto, l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Leggi anche le altre normative valide fino al 31 gennaio 2022.

IL METEO DI NATALE A VARESE E NEL VARESOTTO

Come sarà il tempo durante le feste di Natale? Il Centro Geofisico Prealpino annuncia nubi e pioggerellina dal 24 al 26 compresi. Ecco il meteo nel dettaglio.

PER PARCHI, PASSEGGIATE E CITTÀ ILLUMINATE

E ora qualche idea per delle passeggiate all’aperto. A Varese è possibile percorrere le vie del centro tra scorci illuminati e luminarie. In Corso Matteotti si respira la magia del Natale e Via San Martino ci sono delle speciali luci che vi faranno venir voglia di cantare. I Giardini Estensi invece, offrono lo scenografico spettacolo di migliaia di luci allestite in tutto il parco. Una meraviglia capace di stupire grandi e piccini.

Il mercatino di Piazza Monte Grappa è aperto anche per la giornata del 24 dicembre.

Magico e sorprendente anche il Sacro Monte di Varese. Il borgo è stato illuminato grazie alla volontà dei residenti e all’aiuto di moltissime persone e realtà. Uno spettacolo tutto da ammirare, dal tramonto in poi, magari dopo aver raggiunto la cima percorrendo tutta la via Sacra.

A Mornago, nella piana di Montonate, è stato allestito un presepe all’interno della cappella votiva del San Gaetano e sono state distribuite 500 cartoline tra i ragazzi delle scuole di Mornago. Un’iniziativa dell’associazione del territorio per spronare i giovani, e non solo, a conoscere le bellezze del territorio. Durante questo periodo dunque, c’è un motivo in più per fare due passi in zona.

Una Vigilia speciale a Marnate, a spasso per i boschi. Le Gev, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Marnate, organizzano una camminata nei boschi il giorno della Vigilia di Natale. Tutte le informazioni.

A Laveno Mombello ci sono le famose Lucine di Natale. Aperte per tutto il periodo, ma è necessario prenotare il proprio ingresso sul sito www.lucinedinatale.it. Ma non è tutto. Sempre a Laveno Mombello è possibile percorrere tutto il lungolago in uno scenario unico, ammirando il Lago Maggiore e il porto, fino al suggestivo e tradizionale Presepe Sommerso (il 24 è prevista la posa di Gesù Bambino) e ai tre campanili illuminati in piazza. Aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica ma non solo. Sono diversi gli eventi proposti dall’amministrazione comunale. Ricordiamo per il 26 dicembre, “Laveno Magic Winter, storie di Natale sul Ghiaccio” fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio, ore 11:30 “Frozen” a cura di Erica Bini.

Sempre riguardo ai presepi ricordiamo che a Maccagno, il giorno della Vigilia, ci sarà quello vivente. Fino al 6 gennaio è possibile ammirare anche la Natività sul fondo del lago posata dai subacquei dell’associazione GODiving a Porto Ceresio, dove è stata allestita anche la pista di pattinaggio su ghiaccio. Sempre Porto accoglie i visitatori con uno spettacolo di luci e colori sulla passeggiata del lungolago che fiancheggia il borgo antico, mentre è visibile il tradizionale Presepe Sommerso.

Anche le Valli del Verbano sono addobbate a festa e le iniziative per tutto il periodo di festa non mancano. Come nella piccola Duno, dove quest’anno il segno delle feste verrà lasciato nello storico lavatoio che proprio quest’anno compie 100 anni, o a Rancio Valcuvia, dove sempre la natività verrà allestita in paese. Tra Casalzuigno e Arcumeggia è stato realizzato un vero e proprio percorso tra i presepi realizzato dai cittadini. Un’ottima occasione per una passeggiata alla scoperta dei nostri borghi antichi. Ma nella zona c’è molto di più e sono tanti le località che promettono sorprese per un tour alla scoperta del territorio.

GLI APPUNTAMENTI DELLA VIGILIA DI NATALE IN PROVINCIA DI VARESE

Segnaliamo alcuni appuntamenti per il 24 dicembre nelle Valli del Verbano (ricordiamo di verificare tramite gli organizzatori se gli eventi sono confermati) : a Casalzuigno, dalle ore 22:00 Messa in Arcumeggia, ore 24:00 messa a Casale. Auguri del corpo musicale V. Veneto. A Cassano Valcuvia e Cittiglio al temine della Santa Messa della Viglia con scambio di auguri, cioccolata e vin brulè. A Dumenza “Natale tücc insema” con Babbo Natale in Carrozza e la Fata d’Inverno che percorreranno le vie della valle consegnando doni a nonni e bambini. A Maccagno con Pino e Veddasca alle ore 20:00 apertura del Presepe vivente in Oratorio a Maccagno Inferiore, ore 20:30 Fiaccolata dei bambini, ore 21:00 Premiazione Concorso Coppa di Natale.

A Besozzo, dalle ore 14.00 al Parco del Cioss arriva Babbo Natale e merenda per tutti.

Le iniziative sul Verbano però non finiscono qui e ce ne sono molte altre.

Spostandoci nel sud della provincia, ricordiamo che a Busto Arsizio la Croce Rossa propone una manifestazione all’aperto e precisamente in piazza Santa Maria il 24 dicembre, giorno della Vigilia, alle 18,15 per celebrare con i cittadini la ricorrenza del S. Natale. – Il programma

Sempre a Busto Arsizio ricordiamo la Cena di Natale solidale, un’iniziativa portata avanti da giovani volontari che per il Covid ha cambiato forma ma non sostanza. Anche quest’anno, i senzatetto riceveranno una vaschetta di buon cibo, cucinata e donata da una catena di solidarietà.

A Gallarate, oltre all’albero illuminato di Piazza Libertà e la pista di ghiacchio ricordiamo che è tornato l’albero dei bambini, con i nomi dei nuovi nati nell’arco dell’anno: quest’anno sono 340 i nomi che vanno a decorare l’abete, installato in piazzetta Ponti, appena ai margini della zona pedonale.

A Saronno sono state montate le luminarie natalizie per le vie cittadine e anche i cubi “volanti” che raffigurano le immagini sacre presenti all’interno del Santuario. Un’ottima occasione per passeggiare nel centro vivendo l’atmosfera del Natale.

UN PUZZLE PER NATALE: MANDACI IL TUO MESSAGGIO DI AUGURI PER IL NUOVO ANNO

Mandateci un breve video con gli auguri per un 2022 sereno, migliore, pieno di sogni. In una parola pieno di allegria. Potete girare il vostro video con il cellulare e inventarvi qualunque cosa. Ovviamente più il video sarà originale, simpatico, divertente meglio è. Cercate di usare con parsimonia le parole “virus, covid, pandemia”: vogliamo che trasmettiate gioia. Cosa succederà poi ai vostri video? Una giuria ne sceglierà due che si aggiudicheranno il puzzle del Sacro Monte.

Potete mandare i vostri video a redazione@varesenews.it, via whatsapp al numero +39 340 749 5255, oppure via messenger sulla nostra pagina Fb.

LE USCITE AL CINEMA PER NATALE

Non c’è Natale senza cinema. Come da tradizione il 24, il 25 e il 26 dicembre sono l’occasione (e per alcuni tradizione) per vedere le attese uscite di Natale. Nei cinema di Varese e del Varesotto potete trovare le pellicola che fa per voi, secondo gusti ed esigenze.

Tra i titoli in sala segnaliamo: “Il capo perfetto” con Javier Bardem e definito “il film che rappresenta la Spagna agli Oscar”. Una commedia romantica, italiana, è “Supereroi” di Paolo Genovese e con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Da non perdere è “House of Gucci” con un cast stellare e una sorprendente Lady Gaga.

La programmazione a Varese e in provincia e tutti i film nelle sale.