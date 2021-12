Una Vigilia speciale a Marnate.. a spasso per i boschi

Come trascorrerete la Vigilia di Natale ? A Marnate grandi e piccini potranno vivere la magia delle feste in modo particolare.

Grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e le Guardie Ecologiche volontarie del Plis Insubria Olona – sodalizio ormai garantito da numerose iniziative di successo negli scorsi mesi – si terrà infatti una camminata natalizia nei boschi.

“Passeggeremo nei nostri Boschi tutti agghindati in tema natalizio, come una brulicante sfilata di babbi natale, elfi, renne, angioletti, per scambiarci gli auguri in allegria, vivendo l’atmosfera magica che la natura sa donarci anche nella stagione invernale – scrivono gli organizzatori – Il ritrovo è alle 10 del 24 dicembre nel parcheggio del Campo Sportivo, in viale Kennedy a Marnate.

Come? col Natale addosso, oltre che nel cuore. L’abbigliamento dovrà essere idoneo a camminare nel bosco. Cammineremo per circa un’ora, con un percorso ad anello che ci riporterà al punto di partenza. E al termine… potrebbero esserci delle sorprese!”.