Incidente in corso Italia a Busto Arsizio, due feriti

Incidente con due feriti attorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì, all’incrocio tra via Salvator Rosa e corso Italia a Busto Arsizio. Uno dei due feriti (un ragazzo di 22 anni e una donna di 48) è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Dalle informazioni raccolte sembra che sia coinvolta solo un’auto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.