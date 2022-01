Le decisioni della Giunta di Busto Arsizio del 19 gennaio

Ben 31 le delibere all’ordine del giorno della riunione della Giunta di Busto Arsizio che si è svolta ieri (mercoledì) a Palazzo Gilardoni. Dallo sconto Tari per le attività che hanno subito danni economici dalle chiusure all’urbanistica, passando dal verde pubblico, al sociale e alla Giornata della Memoria che si svolgerà il 27 gennaio. Ecco i temi trattati dalla squadra del sindaco Antonelli.

BILANCIO

In vista del Consiglio comunale in programma il 31 gennaio, la giunta di Busto Arsizio ha avviato l’iter di approvazione del bilancio di previsione 2022, licenziando lo schema e i provvedimenti collegati al bilancio stesso che saranno sottoposti al voto dell’assemblea civica. Tra questi si segnala l’approvazione di un provvedimento su cui nelle scorse settimane è stato avviato un confronto con tutte le forze politiche. Come concertato all’unanimità dalla Commissione Consiliare 1 del 10 gennaio, sarà applicata una riduzione del 50% della TARI dovuta per l’anno 2021 (quota fissa + quota variabile), a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni stabilite dalle norme emanate durante il periodo pandemico sino ad esaurimento del fondo stanziato. Nel caso di ulteriore fondo residuo, come proposto dall’Assessore al Bilancio Maurizio Artusa e condiviso all’unanimità dalla Commissione Consiliare 1, la riduzione sarà applicata anche alle utenze non domestiche che dimostrino un ammontare medio mensile del fatturato del 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, anche se hanno presentato o presenteranno domanda oltre il termine a suo tempo già prorogato dalla Giunta (31 dicembre 2021).

URBANISTICA

Anche per quanto riguarda l’urbanistica, la giunta ha approvato alcune proposte che saranno inviate al consiglio comunale. Medesimo iter per due nuovi regolamenti, il primo per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, il secondo relativo alla toponomastica e alla numerazione civica.

SERVIZI SOCIALI

La giunta ha approvato l’adesione del Comune di Busto Arsizio, Ente capofila della Rete Interistituzionale Antiviolenza degli Ambiti territoriali di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo, alla programmazione per il contrasto alla violenza sulle donne per il biennio 22-23 della Regione Lombardia. La giunta ha dato atto che, per l’attuazione del programma, la Regione ha assegnato al Comune di Busto Arsizio 153.342,60 Euro.

VERDE PUBBLICO

Per quanto riguarda la valorizzazione delle aiuole e delle aree verdi pubbliche, la giunta ha deliberato di prevedere la possibilità che i privati “adottino un’aiuola” anche sulle aree adiacenti e prospicienti i centri storici (di Busto, Borsano e Sacconago) in senso stretto, aree attualmente escluse dal “Piano Generale degli Impianti Pubblicitari”. La modifica delle linee guida per l’iniziativa “Adotta un’aiuola” permetterà quindi ai privati di promuovere le loro attività negli spazi verdi che contribuiranno ad abbellire e a mantenere, migliorando il decoro e l’immagine della città.

GIORNATA DELLA MEMORIA

La Giunta ha approvato il programma delle celebrazioni per la Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio:

ore 9.30 – Piantumazione di un ulivo e apposizione di una targa presso il Giardino di Villa Tovaglieri in memoria dei Giusti della Città di Busto Arsizio

ore 10.15 – Deposizione corona presso il Monumento alla Resistenza e Deportazione di via Fratelli d’Italia – Omaggio al Monumento ai Caduti nei Lager collocato in Municipio.

ore 10.30 – Interventi culturali dedicati alla memoria della Shoah nell’ambito del Progetto “La storia ci appartiene” a cura del Liceo Artistico Candiani, del Liceo Classico Crespi, dell’IPC Verri, del Liceo Scientifico Tosi e dell’ITE Tosi presso la Sala Consiliare di Palazzo Comunale

In Biblioteca Comunale – Sala Monaco dal 26 al 29 gennaio sarà realizzata la mostra di libri, documenti e multimediali “Per non dimenticare”.