Processo a Varese per il ciclista travolto e ucciso a Gavirate

Uno schianto che non ha lasciato scampo a un ciclista travolto dal veicolo “che per quaranta metri si è discostata dalla carreggiata per finire contro l’uomo colpito in pieno mentre era fermo sul ciglio della strada”.

Sono momenti terribili quelli ricostruiti in aula durante il dibattimento per il processo che vede imputato un automobilista con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Gianfranco Morandi, 66 anni di Uboldo ucciso sul colpo dall’impatto. Era il 5 settembre 2017 verso l’ora di pranzo a Groppello, frazione di Gavirate all’altezza del supermercato lungo la strada provinciale 1 che collega la zona del Medio Verbano con la Schiranna di Varese: l’auto viaggiava da Varese in direzione Gavirate. Dalla ricostruzione il veicolo guidato da un ragazzo che stava rientrando dal suo turno di lavoro, dopo l’impatto col ciclista avrebbe sterzato per tornare nella sua corsia di marcia trascinando la vittima, rimasta incastrata nel parabrezza. Il conducente in seguito all’incidente è stato sottoposto ad alcool test ed esame tossicologico ammesso con riserva di utilizzabilità. Prossima udienza il 10 marzo. L’avvocato difensore dell’imputato, un giovane di 24 anni è Vittorio Crosta.