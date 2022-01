A Varese iniziano i lavori per il nuovo PGT

Con il nuovo anno sono iniziati i primi incontri tra gli uffici tecnici del Comune che hanno al centro come tema la revisione del Piano di Governo del territorio di Varese. Insieme agli assessori in questa fase il lavoro si sta concentrando sulla preparazione di un Documento di inquadramento strategico che verrà discusso e condiviso con tutte le parti politiche, sociali ed economiche ed associative della città.

Un documento che “registri” e metta a sistema le innovazioni degli ultimi anni, dai progetti PNRR ai Masterplan urbanistici fino al PUMS. A breve poi si passerà alla fase di partecipazione con i consiglieri, le commissioni, le parti sociali, le associazioni di categoria, i professionisti e tutti i cittadini.

«Il lavoro per la revisione del Pgt sta iniziando a muovere i primi passi – spiega il presidente della Commissione Urbanistica Domenico Marasciulo – si tratta dello strumento urbanistico più importante per una città e il lavoro che ci apprestiamo a fare è di importanza strategica per il futuro di Varese. Con la seduta della commissione urbanistica prevista per le 18 di domani, inoltre, raggiungiamo un risultato importante perché sono state evase tutte le pratiche private del 2021. Abbiamo accelerato anche in ottica di poter concentrare i prossimi mesi sull’obiettivo del Pgt».

«Gli uffici – prosegue l’assessore Andrea Civati – si sono messi al lavoro per creare le condizioni di dibattito e partecipazione indispensabili in un lavoro così importante. A breve dunque si avvierà la fase partecipativa con tutti, dall’intero consiglio comunale ai cittadini, tenendo ben saldi i presupposti che ci muovono che sono quelli del consumo di suolo zero, di una città dinamica, sostenibile e in grado di far crescere sviluppo e benessere dei cittadini mettendo al centro la qualità della vita e la crescita della città. Sarà uno strumento fondamentale per inquadrare i tantissimi progetti innovativi in una strategia di lungo periodo di sviluppo e attrattività».