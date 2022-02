L’appello della lettrice: “Sono allergica, non portate più i vostri cani nei negozi“

Caro Varese news,

E’ la prima volta che mi trovo a scrivere per il vostro giornale, e spero mi darete la possibilità di esprimermi vorrei fare una richiesta se fosse possibile, mi farebbe piacere se i cittadini ascoltassero le mie parole, chiedo per favore che non portino più nei negozi, negli alimentari in particolare, gli animali, perché non è igienico. A me piacciono un sacco gli animali, purtroppo però nel corso del tempo ho sviluppato delle allergie in merito a questo, che mi rende difficile di conseguenza fare la vita di tutti i giorni, e come me ci sono un sacco di altre persone nella mia stessa situazione, persone che magari stanno nel ombra perché hanno paura del giudizio della società, e non esprimo il loro pensiero. O che magari non entrano nel negozio che vorrebbero per via degli animali, e questo non è giusto, limitare la libertà di una persona è la cosa pii’ sbagliata che si può fare , prima della pandemia non era possibile portarli nei negozi, ed era giusto cosi.

Ma non per una questione di discriminazione, ma per rispetto nei confronti del prossimo, rispetto che purtroppo ho notato che a lungo andare si è perso. Il cane quando va in giro giustamente perché è la sua natura, annusa la pipi di altri cani, e marca il territorio, poi magari entra in un alimentare e con lo stesso naso con cui ha leccato la pipi di prima o la cacca si appoggia sulla frutta o su un capo che poi proverà un altra persona. Un commerciante che ha un attività impiega del tempo per mettere il negozio in ordine, e per farlo funzionare, e può capitare come è già successo che il cane entrando faccia i bisogni o rovini un oggetto senza che il diretto interessato si preoccupi di ripagarlo, oppure che passi la commessa a raccogliere i bisogni lasciati, non è colpa del animale perché, lui fa quello che farebbe in un parco, o in giro per strada perché ha delle esigenze diverse dalle nostre, è il proprietario che non dovrebbe portarlo in quei luoghi. Nel momento stesso che decidi di prendere un animale lo fai non per avere un gioco, o qualcosa da mostrare, ma lo fai per prenderti cura di un essere vivente, per amarlo, e per assicurarti che stia bene, un cane è affettuoso e ti da anche molta gioia e nella maggior parte dei casi diventa anche il tuo migliore amico, ma i negozi e tanto meno gli alimentari non sono il suo posto, il posto del cane è in un bel parco in mezzo alla natura, a casa mentre gli fai le coccole, o fuori mentre lo porti a passeggio.

Hanno un udito diverso dal nostro che gli permette di sentire in lontananza,motivo per il quale quando ci sono i tuoni, e i botti, sono terrorizzati, vi siete mai chiesti cosa prova quando è in un negozio?sentendo lo scricchiolio dei sacchetti, la gente che parla a voce alta,e magari è obbligato a stare in un trasportino (se cè) senza poter andare via, penso che i nostri amici a quattro zampe non siano tanto felici di questo, e tra un po continuando cosi avranno gli stessi problemi del essere umano perché facendo cosi è contro la loro natura. Come me ci sono state tante altre persone che hanno notato questa cosa. Nella quotidianità avete mai visto un uomo andare in giro per strada nudo e annusare il sedere di altri uomini? non penso. Mi rendo conto che ci sono già troppe cose che non vanno al mondo, dal lavoro che scarseggia e non solo. Magari mi sbaglio, però mi sembra che la gente sia scontenta di come stanno andando le cose, ma se ognuno di noi nel suo piccolo cercasse di fare qualcosa, per fare veramente la differenza, forse la situazione potrebbe cambiare. Forse si tornerebbe a sorridere, perché tutti abbiamo dei problemi, e buttare la propria frustrazione sugli altri non aiuterà a risolverli, pero’ sta a noi decidere se creare un futuro migliore.

Hope