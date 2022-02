I Mastini vincono e divertono giocando un secondo tempo epico

I Mastini vincono una delle più belle partite della stagione contro un Dobbiaco che aveva avuto il merito di scappare sul 3 a 1. Il punteggio finale di 6 a 3 è stato costruito con un secondo tempo magistrale dove, nella fase centrale, in meno di 4 minuti i Mastini hanno ribaltato la gara.

Dopo i primi minuti di studio tra le due squadre è la formazione giallonera a sbloccare il risultato con Andrea Vanetti che rompe gli equilibri al termine di una splendida azione in powerplay ben orchestrata: l’assist di Capannelli è perfetto per il numero 16 che scarica in rete, da un paio di metri, il primo disco della serata.

La reazione degli ospiti non si fa attendere e Rein trova il pareggio in un modo abbastanza fortunoso, deviando una conclusione giunta dalla distanza, senza troppe pretese. I Mastini patiscono la rete subita e, complice un’infrazione di McGrath, si ritrovano in inferiorità. In tale situazione arriva il raddoppio da parte di Rizzo, complice una ingenuità varesina.

Il Varese non trova la continuità nel giocare in parità numerica e la pressione del Dobbiaco si alza. Una volta rientrati gli uomini dalla penalty box il baricentro giallonero si sposta in avanti e Bertin sfiora il pareggio, impeditogli da una super parata di pattino di Burzacca, poco prima del primo intervallo.

Il secondo drittel parte subito fortissimo e M. Borghi ha l’occasione del pareggio ma manda alto. Gol sbagliato, gol subito: la dura legge del gol… è legge e ne approfitta L. Zandegiacomo, abilissimo nella deviazione volante che significa 3 a 1. La montagna da scalare è degna delle Dolomiti altoatesine, ma i gialloneri non si perdono d’animo. Da qui inizia un’altra partita e in 200 secondi il Varese ribalta il match. Il powerplay funziona a meraviglia e anche quando c’è un pizzico di imprecisione ci pensa Piroso a bucare Burzacca sotto la traversa con una conclusione da circa 5 metri. I Mastini riscaldano gli animi del buon pubblico accorso a vedere l’incontro e trovano il pareggio, ancora una volta con l’uomo in più, grazie ad una azione da manuale conclusa in rete da M. Borghi. Il Dobbiaco risale e avanza il proprio raggio di azione ma Muraro è pazzesco in almeno tre interventi e si ripeterà poco prima della sirena. In un’azione di contropiede è Cordin che appoggia in rete il disco servitogli da Tilaro per il poker varesino, dopo una bella ripartenza dalla zona difensiva della sua linea di attacco.

Il terzo tempo vede i pusteresi partire forte, con un piglio diverso e i gialloneri badano più che altro a non commettere errori. Un paio di brividi corrono lungo la schiena di Muraro, ma la difesa gestisce bene ogni situazione. Il break decisivo lo innescano Caletti e M. Borghi: l’assist del primo per Schina è un pezzo pregiato che viene trasformato in oro dal difensore lanciato in proiezione offensiva: la conclusione è fortissima e trafigge Burzacca sul palo opposto, gasando il pubblico sugli spalti.

Ogni tentativo del Dobbiaco viene smorzato sul nascere e i Mastini giocano in avanti. Alla fine il punto esclamativo lo mette Capannelli, bravo a rubare il puck in zona neutre e depositare dalla distanza nella porta sguarnita.

Il finale è per Muraro che prende la nomina del migliore in pista tra il tripudio sugli spalti. Il giro di pista in saluto ai tifosi vede Capannelli “capo ultrà” ad arringare e a dirigere i cori del pubblico, che canta “Vi vogliamo così!”.

Mastini Varese – Dobbiaco 6 – 3 (1:2 3:1 2:0)

8’19” (MV) Vanetti (Capannelli, M. Borghi) P1, 9’36” (ID) Rein (Egarter), 14’20” (ID) Rizzo (A. De Lorenzo Meo, Egarter), 24’46” (ID) L. Zandegiacomo (G. Zandegiacomo, Profunser), 28’09” (MV) Piroso (Schina) PP1, 31’06” (MV) M. Borghi (Capannelli, Caletti) PP1, 31’55” (MV) Cordin (Tilaro, Belloni), 51’08” (MV) Schina (Caletti, M. Borghi), 18’56” (MV) Capannelli EN

MASTINI VARESE: 30 Muraro (90 Mordenti), 3 Schina, 9 A. Bertin, 22 E. Mazzacane, 11 Papalillo, 44 De Biasio, 4 McGrath, 37 Belloni, 15 Caletti, 16 Vanetti, 17 Capannelli, 20 Mammoliti, 23 M. Borghi, 27 M. Mazzacane, 29 Cordin, 32 P. Borghi, 55 Piroso, 74 Tilaro. Coach: Matteo Malfatti

ICEBEARS DOBBIACO: 30 Burzacca (1 Oberkanins), 3 Plankensteiner, 9 Wieser, 25 Wagger, 27 Rein, 22 Elliscasis, 31 Lanzinger, 97 Profunser, 14 Pichler, 19 Egarter, 28 L. Zandegiacomo, 45 Vercellio, 79 A. De Lorenzo Meo, 47 L. De Lorenzo Meo, 66 Soravia, 68 Alverà, 83 Mazzarini, 88 G. Zandegiacomo Mistrione, 98 Rizzo. Coach: Guido Karl Lamberti Charles