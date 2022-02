Per Pasqua il Parco Giona di Maccagno tornerà al suo splendore

Il Parco Giona, da generazioni punto di riferimento per famiglie, giovani e anziani, per questa Pasqua tornerà a splendere. Lo scorso anno, a causa di un dovuto stop dei lavori, partiti all’inizio del 2021 per la messa in sicurezza dell’area, non ha permesso l’accesso a una parte di spiaggia del Parco Giona. «Abbiamo dovuto fermare i lavori per tutto il 2021 perché c’erano dei problemi legati allo smaltimento di due grandi cumuli di ghiaia da parte della ditta incaricata. Il 30 marzo finalmente la ditta è riuscita a portarli via e ora sono in corso le operazioni per riportare il Parco Giona alla sua dimensione speciale – afferma il primo cittadino Fabio Passera – viste le condizioni del terreno, sono in corso una serie di lavori: dobbiamo innanzitutto sistemare il fondo rullando il terreno, mettere la terra di coltura e poi fare l’idrosemina, una tecnica di “impianto” del tappeto erboso». Lavori che saranno finanziati dalle economie residue dello stanziamento del progetto, per cui il comune non dovrà investire nulla.

Nel frattempo, però, l’amministrazione ha continuato il lavoro per riqualificare l’area. In questi due anni ha sistemato il parco giochi, ampliato l’area fitness, rifatto la superficie del campo di basket 3×3 e rinnovato completamente lo skate-park.

«Questo 2022 è l’anno della riscossa per il Parco Giona, nella speranza che le condizioni sanitarie vadano per il meglio e che questa sia bella estate», conclude il sindaco Fabio Passera.

La speranza è comune a tutti gli affezionati del Parco Giona e, in particolare, ai gestori del Giona Beach Lounge, bar conosciutissimo che si colloca proprio al centro del parco e che per Pasqua sarà già operativo. «Siamo contenti che i lavori di sgombro siano finiti. Dopo la scorsa stagione, dove effettivamente c’è stato un calo dovuto ai detriti presenti nei pressi del bagnasciuga, siamo fiduciosi nel rilancio della spiaggia – commenta Andrea Brocchieri, gestore del bar Giona – Siamo pronti per iniziare e abbiamo in mente anche qualche miglioramento. Ci stiamo ancora lavorando ma per offrire un miglior servizio ai bagnanti pensavamo di dare nuova vita al “deposito” di fianco al bar. Seguiranno aggiornamenti».