Varese in piazza grida il suo no alla guerra in Ucraina

Una manifestazione partecipata e commossa con centinaia di persone che a partire dalle 18 si sono radunate in piazza Monte Grappa con le bandiere della pace e dell’Ucraina.

Così Varese ha detto no alla guerra in Ucraina, rispondendo alla chiamata di Cgil, Cisl e Uil che hanno promosso il presidio insieme ad Anpi, Acli, Arci, ArciGay e altre associazioni.

In piazza anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e rappresentanti della politica varesina, come il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, il consigliere comunale della Lega Stefano Angei e i Giovani democratici.

Un gruppo di donne ucraine ha cantato l’inno della nazione sotto attacco e diverse sono state le testimonianze del clima di angoscia in cui sono sprofondati gli ucraini che da Varese assistono impotenti alla guerra scoppiata nel loro paese.

A Varese si scenderà in piazza anche domani per dire no alla guerra.

Sabato 26 gennaio alle 15 il presidio organizzato da Abbasso la Guerra di Venegono Superiore e Rete Varese senza frontiere.