Il cuore della Pro Patria si colora di giallo-blu per i bambini dell’Ucraina

Per un giorno il cuore della Pro Patria ha cambiato il proprio colore e lo storico bianco-blu si è tinto di giallo-blu per i bambini ucraini scappati dalla guerra in Ucraina.

Accompagnati dalla simpatica mascotte del Tigrotto, giovedì 18 marzo tre tigrotti della squadra di calcio di Busto Arsizio – il capitano Riccardo Colombo e i due infortunati Pippo Ghioldi e Luca Pizzul – hanno incontrato donne e bambini che nelle scorse ore hanno trovato rifugio all’Oratorio San Giuseppe e nella Casa Don Lolo di Busto Arsizio. (foto Marco Giussani)

Don Giuseppe Tedesco, parroco che nei giorni subito successi all’invasione si era recato in Polonia per recuperare un gruppo di ragazzi, ha spalancato le porte dell’Oratorio alla Pro Patria e all’Associazione “Tigrotto per Busto” per una mattinata dalle forti emozioni, indimenticabile, come i volti e gli sguardi dei piccoli bambini ucraini.