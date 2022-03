Dall’Ucraina ai fontanili: il prossimo consiglio comunale di Gallarate

Torna a riunirsi, dopo un mese, il consiglio comunale di Gallarate.

Con un ordine del giorno dedicato in buona parte alle mozioni, vale a dire alle prese di posizione del consiglio (che possono anche impegnare poi la giunta a un intervento concreto).

La seduta è convocata per il 28 di marzo, alle 20.45, nella sala consiliare al Broletto nuovo (Largo Camussi).

Ad aprire il consiglio saranno come sempre le comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali.

Seguirà la revisione del regolamento degli asili comunali, portata in aula dall’assessore all’istruzione Claudia Mazzetti, e poi la nomina del collegio dei revisori della 3SG Camelot, che completa l’organigramma dell’azienda comunale socio-sanitaria (il Cda è appena stato nominato, vedi qui).

Seguirà poi tutta una seconda metà di seduta dedicata alle mozioni. C’è il tema Ucraina: il Pd ha presentato una mozione di condanna dell’invasione russa (una presa di posizione già adottata da molti altri Comuni), mentre Fratelli d’Italia ha presentato un testo sulle “misure urgenti di intervento a tutela della popolazione ucraina e dell’economia nazionale”.

Sulle due proposte c’è stato un confronto tra i due partiti: si dovrebbe arrivare a proporre, in aula, un testo condiviso su cui cercare condivisione.

Dai fontanili al rumore sulla ferrovia: i temi di Gallarate

Prima dell’Ucraina, ci sarà però un tema molto più locale, gallaratese: la lista Obiettivo Comune porta in aula la proposta di un tavolo per “rilancio, tutela e finanziamento di un progetto di conservazione delle zone boschive interessate dall’Oasi dei Fontanili e zone adiacenti”.

Si tratta della zona verde, molto preziosa, al confine con i territori di Besnate e Cavaria, a ridosso dei quartieri Crenna e Cajello: negli ultimi mesi se n’è parlato anche per episodi di abbandono di rifiuti (su territorio gallaratese) e inquinamento delle acque (in territorio di Besnate e Cavaria).

Un’altra mozione è quella presentata dal Partito Democratico, che chiede al sindaco un impegno più deciso di pressione su FS-RFI per l’installazione delle barriere fonoassorbenti, già previste da tempo sulla linea per Domodossola, ma di cui non si vede ancora il cantiere.

Il successivo consiglio: consuntivo e variazione di bilancio

Il successivo consiglio è fissato per l’11 aprile. In questa seduta è previsto il voto sul bilancio consuntivo (il rendiconto del 2021) e la presentazione della variazione di bilancio che comprende anche l’adeguamento degli stipendi di sindaco e giunta: è previsto l’aumento a 20 mila euro per il sindaco, 15 mila per il vicesindaco e 12 mila per ciascun assessore.