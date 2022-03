Eventi per bambini nel weekend dal 4 al 6 marzo tra Varese e provincia

Il Carnevale è protagonista di questo primo fine settimana di marzo prevalentemente nuvoloso ma asciutto. Feste di piazza, sfilate e mascherine in diverse città, con qualche restrizione e tanta voglia di far vivere ai bambini momenti di spensieratezza. In programma anche attività culturali ed ecologiche da scoprire in famiglia, genitori e figli insieme.

SFILATE

Gallarate: alla sfilata di sabato pomeriggio sono invitati i bambini in maschera. Si parte dal Broletto alle 15 accompagnati da uno spettacolo itinerante con trampolieri e band musicali > Scopri di più

Germignaga: la Pro Loco invita tutti a festeggiare il Carnevale dei bambini nel pomeriggio di sabato 5 marzo. Si parte alle 14 da via Toti, poi animazione con “Andrea” davanti al bar Pescatori, merenda e regalino a tutte le mascherine > L’evento

Azzate: torna la sfilata di Carnevale, in maschera ma senza carri sabato pomeriggio a partire dalle ore 14 in oratorio, con spettacolo di ginnastica e tanta musica > Qui tutto il programma

Cardano al Campo: l’Amministrazione comunale con l’assessorato all’istruzione, hanno voluto organizzare per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine una festa in maschera per giovedì 3 marzo, con una piccola sfilata per le strade cittadine, nel rispetto delle norme di sicurezza > L’evento

Varese: c’è anche una piccola parata di Carnevale nel programma della Giornata del riuso, nel pomeriggio di domenica in piazza De Salvo alle Bustecche con laboratori teatrali, mercatino del riuso e di prodotti locali e tanti riciclattoli > Scopri l’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

Saronno: sabato pomeriggio la città festeggia il carnevale con “Pronto intervento Clown, un’animazione itinerante creata da giocolieri, acrobati e musicisti > Scopri di più

Varese: in assenza della grande sfilata di Carnevale, in via San Martino arriva il Trampoliere, invitato dai commercianti, per far sorridere i bambini in maschera con tanti palloncini colorati > L’iniziativa

Gavirate: in occasione di Carnevale non ci saranno i tradizionali carri ma la famiglia circense Macaggi proporrà ai bambini uno spettacolo in maschera nel pomeriggio sabato 5 marzo in viale Garibaldi > L’appuntamento

Busto Arsizio: la scrittrice Laura Orsolini presenta Il Ladro Gourmet, il suo ultimo esilarante romanzo per ragazzi, nella sala Monaco della Biblioteca comunale, venerdì 4 marzo alle ore 18 > L’appuntamento

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Scopri di più

EVENTI

Maccagno con Pino e Veddasca: sabato al Parco delle Feste si festeggia il Carnevale a partire da mezzogiorno, con la consegna delle chiavi della città alla nuova maschera, il Re Brüsapadell, la tradizionale risottata e poi animazione per bambini e premio della mascherina più bella > I dettagli

Dumenza: una Festa di Carnevale per grandi e piccini quella proposta dalla Pro Loco al centro sportivo Cara’ con canti, balli, animazione e stand gastronomici fino a sera > L’articolo

Tradate: il Carnevale si celebra tra bolle giganti, chiacchiere e cioccolata calda sabato 5 marzo alle 15 in piazza Mazzini a Tradate, all’oratorio Sant’Anna alle Ceppine e in piazza Unità d’Italia ad Abbiate Guazzone > Qui tutte le info

Vergiate: arrivano i carri ma niente sfilata per la Festa di Carnevale all’oratorio di Vergiate sabato pomeriggio, con sport, animazione e merenda per tutti > Leggi qui

Saronno: palaghiaccio e piscina offrono uno speciale evento di Carnevale tra ghiaccio e magia. Sabato sarà possibile pattinare mascherati con noleggio gratuito dei pattini mentre venerdì e sabato la festa in piscina è “Scopri la magia nelle acque di Hogwarts”, con gli istruttori chiamati a vestire i panni dei celebri personaggi tanto amati dai bambini, tra Silente e Ron, Hermione e Hagrid ed Harry Potter > L’evento

Varano Borghi: la Pro Loco organizza una Festa di Carnevale sabato pomeriggio in piazza Matteotti, con tanti giochi per i bambini > L’articolo

Morazzone: la festa di Carnevale si celebra sabato pomeriggio in oratorio tra giochi, bolle di sapone, spettacolo di magia e la sfilata delle maschere preparate dai bambini a scuola > Qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

Castiglione Olona: si torna festeggiare il Carnevale nel centro storico. Sabato 5 marzo in piazza Garibaldi alle 15 i bambini potranno partecipare a una caccia al tesoro e al concorso per la mascherina più bella con una colorata merenda per tutti > Qui tutti i dettagli

Varese: per il terzo anno consecutivo salta la grande sfilata dei carri in centro. La Famiglia Bosina propone ai bambini un concorso per la Mascherina d’oro online. I vincitori saranno premiati sabato pomeriggio in una cerimonia simbolica ristretta con passaggio delle chiavi al Re Bosino prima del suo tradizionale discorso > Leggi tutto

Varese: sabato al Museo Castiglioni nel parco di Villa Toepliz c’è Museum’s got talent il contest per maschere a tea preistorico, antico Egitto o popoli del deserto > L’iniziativa

Malnate: letture ad alta voce in maschera e laboratorio di Carnevale sabato mattina al Museo Realini di Villa Braghenti con “Città dei bambini” e i volontari di “Nati per leggere” > Come partecipare

Gallarate: un pomeriggio di letture e laboratorio creativo è in programma alla Biblioteca civica di Gallarate sabato 5 marzo alle ore 15 > Scopri di più

Zecchino d’oro 2022: il casting per lo Zecchino d’Oro 2022 è online. I piccoli solisti possono caricare il loro provino entro il 31 marzo sulla piattaforma e partecipare al 65° festival della canzone per bambini > Qui tutte le info

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

MUSEI

Varese: prosegue a Villa Mirabello La civiltà delle palafitte: mostra prorogata fino a settembre che parte dai reperti rinvenuti all’Isolino Virginia e si arricchisce di proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni. domenica l’ingresso è per tutti gratuito > Leggi di più

PASSEGGIATE

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Varese – Malnate: consulenze gratuite a Varese e Malnate grazie a Il mestiere di genitore, il nuovo servizio di Re-Start offre alle mamme e ai papà percorsi individuali o in gruppo e opportunità di confronto dedicati solo ai papà > Leggi l’articolo

Azzate: allo Stendipanni, il mercatino delle Mamme in cerchio di Azzate, tante idee e soluzioni per un Carnevale etico con tanti costumi e accessori coloratissimi usati, ma in ottimo stato, per contribuire ai progetti a sostegno della maternità. Aperto anche al sabato > Leggi qui

Varese: fino al 26 marzo 2022 alla Galleria Punto sull’Arte c’è Fun 4 kids, con quattro artiste che puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco > Tutte le informazioni

Per tutti: in arrivo il fine settimana dai mille colori del carnevale ma anche femmine galattiche a teatro, arte giapponese in museo e solidarietà per il popolo ucraino> Cosa fare nel weekend