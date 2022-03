La Cracking Art di Gallarate protagonista anche su TikTok

Passi di danza e sgargianti animali fluorescenti. Con l’arrivo lo scorso weekend della “Cracking Art” Gallarate si è trasformata in una tappa obbligata per i giovani influencer che non hanno saputo resistere al fascino nuove installazioni – dal gigante coniglio verde in piazza della stazione alla lumaca viola – opere d’arte che in questi giorni hanno colorato la città. “Perché non scattarsi un selfie o girare un reel insieme al cucciolo di elefante rosso?”

E così i simpatici animali, “ospiti” nella città dei Due Galli, del Comune del Museo Maga, sono diventati star anche sui social grazie ad Alessandro Greco, tiktoker di Cassano Magnago seguito da quasi 2milioni di account, che ieri sera, domenica 13 domenica marzo, ha voluto girare il suo ultimo video in centro a Gallarate (il video è in calce all’articolo).

(Leggi l’articolo per conoscere Alessandro e scoprire come ha saputo conquistare il web partendo dalla sua cameretta in provincia di Varese, con tanto di apprezzamenti anche dal “re di TikTok” Kabhy Lame)

Un modo, del tutto originale (sulle note della canzone Rasputin), anche per far conoscere il territorio in cui abita: Alessandro ha infatti follower da tutto il mondo e alcuni dei suoi video più apprezzati su Tiktok hanno come “location” alcune delle meraviglie d’Italia, per esempio il Colosseo: