La pallamano Cassano Magnago a Trieste per tentare il tutto per tutto

Domani, sabato 5 marzo, un match importantissimo attende la pallamano Cassano Magnago a Trieste, che potrebbe permettere alla squadra di sganciarsi dalla pericolosa zona play-out in cui si trova intrappolata da tanto, troppo tempo.

Appuntamento alle 19, al palaChiarbola.

Cassano Magnago è reduce da due vittorie strappate per un soffio da Raimond Sassari Brixen e Conversano che, sommate ai due amari pareggi contro Bozen e Carpi, rappresentano un inizio del girone di ritorno tutt’altro che in discesa. D’ora in poi non sono ammessi errori o tentennamenti sul campo, perché il campionato si stringe, così come le possibilità di scalare la classifica.

LE “ALTRE” DEL CASSANO

Come settimana scorsa, la squadra A1 femminile ha giocato il turno di recupero infrasettimanale mercoledì 2 marzo, alle 19.30, in trasferta contro Casalgrande Padana, brutalmente sconfitte 30-22. Domenica 6 marzo giornata full per il campionato giovanile: si inizia alle 11 con la squadra under15 maschile che ospiterà Cologne al palazzetto Tacca; si prosegue alle 12 con le ragazze dell’under 17 in trasferta a Molteno. Infine, doppio appuntamento alle 17: i ragazzi dell’A2 maschile se la vedranni tra le mura amiche contro Molteno, mentre quelli dell’under17 saranno in trasferta a Palazzolo.

TRIESTE VS CASSANO MAGNAGO

Durante il break natalizio la società triestina ha modificato la squadra biancorossa: ceduto Roberto Pagano a Secchia Rubiera, è stato acquistato Riccardo Fasanelli, portiere classe 1998, che proviene dall’Handball Noci.

La squadra friulana dovrà fare a meno del centrale Lorenzo Nocelli, infortunatosi durante la partita contro Brixen al crociato anteriore: per lui il campionato quest’anno è concluso.

Il girone di ritorno non si è rivelato per Trieste una passeggiata: i biancorossi sono stati sconfitti da Fasano (25-20) e Brixen (28-18), mentre hanno vinto con Siracusa (24-19). Il match di domani si prospetta uno scontro per la salvezza per le squadre, divise da un solo punto in classifica: Trieste ne ha 12, Cassano 11.

Difficile constatare quale tra le due sia la più affamata di punti: i biancorossi, tra l’infortunio di Nocelli e le scorse sconfitte, desiderano vendicare la clamorosa batosta subita al palaTacca all’andata; dall’altra parte ci sono gli amaranto, che ancora non sono riusciti a vincere tra gennaio e febbraio. Chissà se marzo si mostrerà più clemente con i ragazzi di coach Davide Kolec. Non resta loro che approfittare del momento di fragilità che la squadra ospitante sta vivendo.

Lo scorso ottobre tra le mura amiche del PalaTacca i lombardi avevano facilmente dominato i biancorossi, vincendo 29-20. Da quel giorno molte cose sono cambiate, la squadra è maturata: i giocatori si sono affiatati e con il ritorno in campo di Milanovic e la new entry Nikola Jezdimirovic si prospetta una partita interessante.

LA DICIANNOVESIMA DI CAMPIONATO

Si parte con le partite delle 18, Secchia Rubiera-Brixen e Bozen-Fasano. Alle 19 l’attesissimo match Conversano-Sassari, mentre alle 20 ci sarà il derby altoatesino Pressano-Sparer Eppan.

Giorno di riposo per Carpi.