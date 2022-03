Raccolta firme, Fratelli d’Italia in piazza Monte Grappa

Fratelli d’Italia sarà presente a Varese in piazza Monte Grappa per la raccolta firme per la proposta dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Gli attivisti del partito saranno presente portando avanti l’attività sul territorio che continua, così come i lavori per il Consiglio comunale.

Tra qualche settimana inoltre il collegio del Partito indicherà anche il portavoce cittadino a Varese scelto da una rosa di candidati.