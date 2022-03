Sulle maglie della Uyba arriva anche lo sponsor Eolo

Aggiunta importante sulle maglie della Unet E-Work Busto Arsizio: la società del presidente Giuseppe Pirola ha infatti annunciato oggi l’arrivo, nel pool di sponsor che sostiene la squadra, di uno dei marchi locali più conosciuti: Eolo.

Una partnership importante quella tra l’azienda di telecomunicazioni fondata da Luca Spada (che ha il proprio quartier generale proprio a Busto) e la Uyba Volley, anche perché nell’accordo è compreso lo sviluppo della connettività e della digitalizzazione del palasport di viale Gabardi, la E-Work Arena, “casa” delle Farfalle.

Grazie agli interventi di Eolo, nel prossimo futuro saranno garantite connessioni di alto livello sia per la gestione dei servizi di biglietteria e per il lavoro negli uffici, sia per la rete dedicata alla stampa, ai fotografi e a tutte le attività di supporto agli eventi organizzati all’interno dell’impianto.

Soddisfatto per questo nuovo accordo il presidente biancorosso Giuseppe Pirola che ha così commentato: «Eolo non è solo un’eccellenza italiana, ma anche di Busto Arsizio. Questo è un motivo di grande orgoglio per noi e cercheremo di portare in alto insieme il nome della nostra città. La nostra società è da sempre attenta allo sviluppo tecnologico ed Eolo ci garantirà servizi internet con performance elevate, perfettamente adatti alle nostre esigenze».