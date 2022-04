Advent International ha comprato Irca, colosso della pasticceria di Gallarate

Advent International (“Advent”), uno dei maggiori investitori globali di private equity, ha annunciato l’acquisizione di Irca, azienda di Gallarate del gruppo Carlyle, leader nella produzione di ingredienti specializzati per pasticceria, panificazione e gelateria.

L’azienda impiega circa 1000 persone e supporta chef in oltre 100 paesi grazie a sette impianti di produzione e quattro laboratori per lo sviluppo e l’innovazione in Europa, Nord America e Asia.

Da oltre 100 anni Irca l’azienda di viale Danimarca fornisce i canali professionali B2B (pasticcerie, gelaterie, hotel, ristoranti ed aziende industriali) con un portafoglio completo di prodotti, tra cui creme, cioccolati e decorazioni, preparati per torte e lievitati, basi per gelato, variegati e guarnizioni. Irca rappresenta un player unico nel settore grazie ad una chiara strategia “one-stop-shop”, fornendo soluzioni innovative che facilitano il processo di preparazione e permettono a chef e gelatai di ridurre tempi, costi e scarti, migliorando la consistenza e la qualità delle loro creazioni.

Carlyle ha investito in Irca nel giugno 2017 attraverso Carlyle Europe Partners IV (“CEP IV”), un fondo di buyout europeo focalizzato sul segmento upper mid-market. In questo periodo l’azienda ha registrato una crescita eccezionale, affermandosi come produttore leader in Europa nei mercati della pasticceria artigianale e del gelato. Carlyle ha inoltre supportato la crescita di Irca in molteplici aree, a partire dagli investimenti in innovazione di prodotto ed espansione geografica – in particolare negli Stati Uniti – proseguendo con l’M&A (fusioni e acquisizioni), compresa l’acquisizione di Dobla – produttore globale di decorazioni in cioccolato premium – fino al rafforzamento del management e delle sue competenze, creando una struttura organizzativa più dinamica e flessibile nel gestire processi decisionali complessi.

Advent collaborerà con l’attuale management di Irca per continuare a sviluppare il business in Italia e all’estero, ed espandere il suo già ampio portafoglio di ingredienti per pasticceria, panificazione e gelateria con adiacenze ad alto valore aggiunto.

«Riteniamo che Ica offra una proposizione vincente in un settore che beneficia di trend positivi di lungo periodo – sottolinea Francesco Casiraghi, managing director di Advent – Il track record di crescita sostenuto da Irca deriva dalla sua costante attenzione e comprensione dei bisogni dei clienti, dalla sua capacità innovativa e dalla tipica eccellenza italiana nel creare ingredienti alimentari di alta qualità. Crediamo che IRCA sia perfettamente posizionata per continuare la sua espansione, raggiungendo un numero crescente di chef a livello globale con soluzioni sempre più innovative; siamo entusiasti di sostenere il management nella futura crescita della società».

Nella foto Paolo Perego ad di Irca

«Vorrei ringraziare Carlyle per aver supportato me e il management team nel far diventare Irca un leader europeo nel settore degli ingredienti – dice Paolo Perego ad di Irca -. Siamo davvero felici di lavorare con Advent, che riteniamo essere il partner ideale, alla luce del loro track record di sviluppo e crescita di aziende italiane ed internazionali. Crediamo che la loro profonda esperienza nel settore e la loro forte impronta globale ci aiuteranno a compiere il prossimo passo per diventare un vero leader globale in questo settore così interessante».

«Siamo orgogliosi di aver collaborato con Paolo e con il suo eccezionale management team nella trasformazione di Irca degli ultimi cinque anni – ha detto Filippo Penatti, managing director del team di advisory di Carlyle Europe Partners – aiutando la società a diventare un produttore B2B leader in Europa nel suo settore. Investendo nelle sue competenze produttive, diversificando la sua offerta di prodotti anche attraverso l’acquisizione strategica di Dobla, espandendo la presenza globale dell’azienda con la penetrazione negli Stati Uniti, e rafforzando il management, Irca ha realizzato una crescita eccellente e superiore a quella del mercato di riferimento. Considerando la qualità del management, siamo fiduciosi che Irca proseguirà nella sua traiettoria di crescita con il supporto dei suoi nuovi azionisti».

