Annullato il concerto di Donatella Rettore a Varese

Il concerto di Donatella Rettore in programma per venerdì 29 aprile Teatro di Varese è stato annullato.

La comunicazione del Teatro di Varese: “Con grande dispiacere si informa che a causa di impreviste problematiche tecniche, non riuscendo a riprogrammare l’evento di Rettore previsto per il giorno 29 aprile al Teatro Varese di Varese, si rende necessario annullare la data del concerto. I biglietti già acquistati verranno rimborsati nelle rispettive prevendite entro il 10 maggio 2022. La Produzione, l’Artista e lo Staff si scusano con il pubblico per il disagio”.