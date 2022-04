In Comune ad Albizzate la mostra con i disegni dei bambini per dire non al bullismo

Nei giorni di sabato 2 e di domenica 3 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 19, presso la sala Guido Reni del Comune di Albizzate sarà aperta al pubblico la mostra contro i fenomeni di bullismo e cyberbullismo allestita con i disegni realizzati da circa 250 alunni delle scuole di Albizzate e Valdarno. Bambini e ragazzi si sono impegnati per colpire i visitatori e veicolare un messaggio molto importante: Stop al bullismo e al cyberbullismo!

“Non è grande chi ti fa sentire più piccolo”, “Il silenzio aiuta…i bulli” e, ancora, “Il coraggio è fuoco il bullismo è fumo” sono solo alcuni degli slogan che si leggono sui disegni che verranno esposti a questa mostra, in continuità con un percorso iniziato nel mese di maggio 2021 da una collaborazione tra l’Amministrazione comunale le insegnanti e la dirigente Deborha Salvo dell’Istituto Comprensivo E. Fermi.

Per questa iniziativa, gli alunni hanno realizzato dei disegni tra i quali ne sono stati scelti dapprima due, che sono diventati cartelli applicati sulla cancellata della scuola di Albizzate dipinta di blu nello scorso giugno, mentre tra quelli realizzati successivamente dagli alunni della scuola primaria di Valdarno ne verrà scelto un altro che sarà affisso sul cancelletto d’ingresso per dire, simbolicamente, che il bullismo è rimasto chiuso fuori.

Durante la mostra verranno esposti anche dei manifesti recanti alcune frasi estrapolate dal libro cuori connessi edizione 2022 scritto da Luca Pagliari e realizzato da Polizia di Stato ed Unieuro, alcune copie saranno disponibili gratuitamente presso la mostra.

Alcuni dei disegni che saranno esposti verranno anche, in seguito, attaccati sulle bacheche comunali e in alcuni luoghi sensibili del paese.

L’Assessore alla pubblica istruzione Cinzia Trombino, che ha fortemente voluto il realizzarsi dell’evento (il quale a causa dell’emergenza Covid si sarebbe dovuto tenere il giorno 7 febbraio, data della giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo), afferma che anche le fontane di Piazza IV Novembre torneranno in funzione colorate di blu per l’occasione e sottolinea che “Evitare il bullismo e il cyberbullismo si può, basta conoscerli a fondo. I bambini non nascono bulli e spetta a tutti noi insegnare loro a non diventarli mai. Il bullismo è un reato e bisogna imparare a comportarsi bene in tutti gli ambienti che si frequentano, sia quelli della vita quotidiana che online”.

La fotografia della società odierna evidenzia come le prepotenze e le violenze derivate dal bullismo, sia fisiche che psicologiche, abbiano un forte impatto su tutte le fasce d’età e si verifichino, purtroppo, fin dall’infanzia. È compito di ognuno di noi sensibilizzare bambini e ragazzi al fine di eliminare questi comportamenti e invitarli sempre all’accoglienza e all’accettazione.