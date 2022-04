Iniziano le domeniche d’arte al Mulino del Trotto della Valle del Lanza

Da maggio a settembre, nel vecchio Borgo del Mulino del Trotto a Solbiate con Cagno, nel cuore del Parco Valle del Lanza, si svolgerà nei fine settimana “Arte in Trotto” una rassegna artistico/culturale aperta a tutti gli appassionati di pittura, fotografia, artigianato ed altre forme espressive legate ai temi della natura, nonché a tutti i curiosi che transiteranno nel Parco anche solo per fare un po’ di attività all’aria aperta.

La manifestazione potrà permettersi di sfidare i capricci del tempo perché avrà luogo all’interno delle mura e dei loggiati di una vecchia cascina che sino a metà del secolo scorso veniva utilizzata come ricovero per animali e attrezzi del contadino e come fienile. Ancora ben conservati sono gli strumenti di lavoro e di vita del vecchio mondo rurale che per secoli ha caratterizzato la Valle del Lanza.

Grazie alla concessione della famiglia proprietaria l’edificio è stato riscoperto, riassettato e valorizzato attraverso il lavoro instancabile e appassionato delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco. La rassegna aprirà i battenti il 1° maggio alle ore 14,30 con un’esposizione fotografica di particolare impatto emotivo, dedicata a due tematiche che hanno visto il PLIS protagonista: da un lato “Confini – Paesaggi, culture, storie tra le Prealpi lombarde”, la mostra fotografica che ha accompagnato i festeggiamenti per i 15 anni del Parco nel 2018, in una sorta di passaggio di consegne alla fine del suo quarto lustro di vita, e dall’altro “Dal Paradiso all’Inferno”, che ripercorre i momenti dell’incendio che ha colpito il cuore del Parco nel febbraio scorso.

Entrambe le esposizioni fotografiche hanno un obiettivo di fondo che le accomuna: quello di alimentare il sentimento della natura e la conoscenza del territorio, con attenzione, rispetto e curiosità. In occasione di ogni evento in programma sarà possibile inoltre visitare il vecchio Mulino del Trotto, con accesso alle stanze delle macine, e prendere visione delle opere scultorie di Felice Mina, uno dei più grandi scultori figurativi del ‘900, che ebbe i natali proprio in questo antico borgo, e l’area del Monumento Naturale delle Cave di Molera di Cagno in una visita guidata dalle GEV.

Il calendario dei singoli eventi è sempre consultabile al sito: https://parcovallelanza.mailchimpsites.com/arteintrotto