Per la Pro Patria il traguardo salvezza passa dalla Triestina

La fatidica “luce in fondo al tunnel” sembra davvero a portata di mano per la Pro Patria. Nel 35esimo turno di Serie C, quartultima partita di “regular season,” i tigrotti potrebbero infatti staccare il pass definito (o quasi) per la salvezza, l’obiettivo stagionale dichiarato alla vigilia del campionato e paragonato quest’inverno, quando le acque bustocche incominciavano ad agitarsi, dal ds Sandro Turotti con una battuta al “triplete”, terza impresa nella recente storia bustocca dopo il campionato di Serie D e il quinto posto della scorsa stagione.

Ma prima di festeggiare la permanenza tra i professionisti, un ostacolo da superare tutt’altro che semplice: domani, sabato 2 aprile, le alabarde delle Triestina saranno in campo allo Speroni di Busto Arsizio, fischio di inizio alle 14:30, per contendere ai bianco-blu i tre punti in palio, punti vitali per rimanere aggancianti alla lotta per il quinto posto (Triestina settima a -3 dal Lecco). Una partita che in verità può segnare ambizioni più blasonate per i tigrotti che sono in corsa per il treno dei playoff, occupando al momento l’ultima posizione disponibile, l’undicesima, valida per la parte più calda del campionato, in virtù della finale di Coppa Italia tra due squadre prime della classe nel girone settentrionale: Sudtirol e Padova.

Per chi segue la squadra dalle tribune e dagli spalti sognare è lecito: dopo il cambio di allenatore Sala ha infatti incasellato quattro vittorie consecutive (a cui volendo si potrebbe aggiungere quella a Verona, vittoria che tuttavia mister Sala non si è mai attribuito) e le squadre alle spalle dei tigrotti sono passate da quattro a nove. A tenere tutti sull’attenti ci pensa il mister, la cui cura a base di fiducia, ordine e attenzione, sembra proprio aver guarito una Pro Patria se non propriamente malata quantomeno apparsa “raffreddata” dal lungo inverno trascorso nella “Manchester del Varesotto”.

«Sappiamo bene che la Triestina è un’ottima squadra che occupa per merito le prime posizioni della classifica – commenta Sala nella conferenza prepartita – Hanno un ottimo organico con prestazioni anche convincenti, l’abbiamo studiata in video. Anche in questa partita ci sarà da tenere alta la concentrazione: la Triestina sa giocare a calcio e ci può creare dei problemi. Importantissimo sarà non abbassare l’attenzione, questo non è facile ma ci siamo allenati bene in una settimana prolifica per il lavoro, concentrandoci sugli stessi concetti che hanno caratterizzato queste ultime settimane quattro partite».

Il momento che le due squadre stanno attraversando è, letteralmente, speculare: nelle ultime cinque uscite i triestini hanno vinto una partita, l’ultima contro il Legnago, riportando un filotto quattro sconfitte consecutive (Renate, FeralpiSalò, Pergolettese e Trento) . Destino diametralmente opposto per i tigrotti che dopo il passo falso di Vercelli hanno svoltato rotta. Inoltre, le squadre, almeno sulla carta, sarebbero due tra quelle che negli ultimi dieci minuti, che poi banalmente sono spesso quelli decisivi, incassano più gol, tendenza che tuttavia non appartiene più alla difesa della Pro Patria che con l’assetto Boffelli, Sportelli e Saporetti (o Molinari) è riuscita a fermare l’emorragia di gol, primo caposaldo su cui mettere le basi per ritrovare l’identità coriacea nel DNA tigrotto.

«Una partita importante, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico con la voglia di fare il risultato e di arrivare ai nostri obiettivi. – conclude Sala, che indirettamente, non spegne l’ambizione di terminare la stagione con un qualcosa in più rispetto alla salvezza diretta -. La partita di domenica ci può dare diversi messaggi per il proseguo del campionato. Il cambio di registro con la situazione infortuni? Ringrazio ancora Bortolan per il lavoro svolto con noi e la sua professionalità. C’è stato un cambio nello staff e abbiamo inserito nel nostro gruppo Diego Scirea che conosciamo molto bene. Stiamo lavorando in armonia e sicuramente ci ha dato una mano in questo ultimo periodo».

OUT SOLO GHIOLDI E BRIGNOLI, RIENTRA SAPORETTI. ATTENZIONE AI 7 DIFFIDATI

Continua la tendenza positiva relativa al bollettino medico. Indisponibili soltanto gli infortunati Brignoli e Ghioldi, mentre rientra -da valutare se farà l’esordio da titolare o meno – Lombardoni dopo l’attacco influenzale.

Attenzione alle tante diffide, serio il rischio di andare a Salò con qualche titolare squalificato: Bertoni, Caprile, Nicco, Molinari, Pierozzi, Saporetti, Sportelli.

DIRETTA VN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

ARBITRI – Sarà Luca Angelucci della Sezione di Foligno ad arbitrare Pro Patria – Triestina, in programma per sabato 2 Aprile. A completare la terna, gli assistenti Emilio Micalizzi della Sezione di Palermo e Giuseppe Luca Lisi della Sezione di Firenze. Quarto Ufficiale Giovanni Castellano della Sezione di Nichelino.