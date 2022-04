Torna al suo splendore la vetrata di Trento Longaretti al Sacro Monte

Prosegue l’omaggio dedicato al Maestro Trento Longaretti (1916-2017) promosso da Associazione Longaretti, Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio, Associazione Amici del Museo Civico Floriano Bodini, Fondazione Sant’Agostino, Scuole Manfredini di Varese con il patrocinio del Comune di Varese, il contributo di 8a+ Investimenti SGR S.p.A., della Fondazione Comunitaria

del Varesotto ONLUS, Fondazione Paolo VI e la collaborazione dell’Associazione Amici del Sacro Monte di Varese e Sacro Monte di Varese Musei.

Galleria fotografica Torna luminosa la vetrata di Trento Longaretti al Sacro Monte 4 di 16

Dopo la presentazione delle mostre, ancora in corso, al museo Bodini di Gemonio e alla scuola Manfredini di Varese, il progetto ha infatti fatto tappa, questa volta, al Sacro Monte di Varese, luogo in cui sono presenti delle significative opere dei Maestri Bodini e Longaretti: il Monumento dedicato a Paolo VI (1986) in bronzo di Floriano Bodini e alle spalle di questo, percorrendo la scalinata che conduce alla Chiesa dell’Annunciata, la vetrata (1989) realizzata da Trento Longaretti.

Proprio quest’ultima è stata ripresentata al pubblico dopo un importante e impegnativo lavoro di pulitura realizzato da Arkè sne di Varese, portato a compimento anche grazie alla raccolta fondi promossa dalla Parrocchia del Sacro Monte in collaborazione con l’Associazione Amici del Sacro Monte.

Alla presentazione sono intervenuti la rappresentante della Famiglia e Associazione Longaretti Mariolina Longaretti, l’arciprete del Sacro Monte don Sergio Ghisoni, il presidente dell’associazione amici del museo Bodini Costante Portatadino, la rappresentante di Archeologistics Marina Albeni, il curatore del restauro Marco Bartolomei, la direttrice del museo Bodini Laura Treppiede, Il rappresentante della ditta Arkè, che ha realizzato materialmente il restauro, Umberto Brianzoni, e la presidente dell’associazione Amici del sacro Monte Maria Rosa Bianchi.

LA STORIA DELLA VETRATA NELLA CHIESA DELL’ANNUNCIATA

La chiesa dell’Annunciata del Sacro Monte di Varese venne costruita a fine Seicento, su un edificio religioso preesistente. Negli anni ottanta del Novecento, fu sottoposta a un restauro completo voluto da Monsignor Pasquale Macchi, restauro che si è concluso nel 1990. In occasione di questo intervento è stata realizzata la grande vetrata dedicata alla Madonna del Sacro Monte e a Papa Paolo VI, commissionata a Longaretti.

Un’opera da porsi sotto la volta a botte della chiesa: che avesse la funzione di non disperdere il calore e nello stesso tempo fosse un’opera d’arte spirituale, dato il luogo, ma anche devozionale in cui Montini, Arcivescovo di Milano e Pontefice, fosse ben riconoscibile e in venerazione della Madonna del Monte. E in questo modo Longaretti la realizzò, utilizzando tecniche antiche e adeguandole allo stile e all’arte moderna. Leggi anche Varese - Da Gemonio a Varese, una grande mostra per l’artista Trento Longaretti

LA MOSTRA A GEMONIO E VARESE APERTA FINO AL 24 APRILE

La mostra “TRENTO LONGARETTI. Luce, colore, figure, silenzi, ombre“, a cura di Carlo Pirovano e Nunzio Giustozzi, è ancora visitabile al Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio e allo Spazio 1911 Arte e Caffè presso le Scuole Manfredini di Varese, chiude domenica 24 aprile.

Proprio domenica 24, alle 16.30 al Musco Civico Floriano Bodini di Gemonio verranno premiati gli studenti del Liceo Manfredini che hanno vinto il concorso dedicato alla realizzazione di un’opera ispirata all’arte del maestro bergamasco.

PER VEDERLA, UNA SERIE DI VISITE GUIDATE



Vedere il grande lavoro di manutenzione, che ha riportato all’originario splendore la grande vetrata, non è però semplicissimo: la chiesetta, che si affaccia sulla piazzetta Paolo VI, dove campeggia la scultura del Papa di Floriano Bodini, non è normalmente aperta. «Stiamo cercando di organizzarci con i nostri volontari, per aumentare il tempo delle aperture almeno d’estate e nelle festività» ha spiegato Maria Rosa Bianchi, presidente degli amici del Sacro Monte. Nel frattempo, ci si può affidare alle visite guidate organizzate da Archeologistics, previste tra metà maggio e metà giugno: «Un’occasione per vedere questa vetrata tornata al suo splendore – ha spiegato Marina Albeni – Ma anche per conoscere le tante opere di arte sacra Contemporanea presenti al sacro Monte, che lo rendono un Sacro Monte diverso dagli altri, grazie soprattutto all’attenzione di monsignor Macchi all’argomento».

IL PROGRAMMA

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2022, ore 15.00

LE TRE CHIESE DI SANTA MARIA DEL MONTE

Visita guidata speciale al Sacro Monte di Varese dedicata a tre delle chiese del borgo: il Santuario, l’antica Cripta e la Chiesa dell’Annunciata. Il percorso si snoderà tra antico e contemporaneo e permetterà di ricostruire la storia secolare di Santa Maria del Monte. Verranno aperte le porte dell’antica Cripta, cuore del culto sulla montagna a partire dal IX-X secolo ed eccezionalmente potrà essere visitata la Chiesa dell’Annunciata, all’interno della quale si trova la maestosa vetrata di Trento Longaretti, uno dei capolavori di arte contemporanea del Sacro Monte. La visita comprende anche il Santuario barocco con la sua storia secolare.

Costo: 8€ cad.

Durata: 90 minuti

SABATO 14 MAGGIO 2022, ore 10.30

LE TRE CHIESE DI SANTA MARIA DEL MONTE

Visita guidata speciale al Sacro Monte di Varese dedicata a tre delle chiese del borgo: il Santuario, l’antica Cripta e la Chiesa dell’Annunciata. Il percorso si snoderà tra antico e contemporaneo e permetterà di ricostruire la storia secolare di Santa Maria del Monte. Verranno aperte le porte dell’antica Cripta, cuore del culto sulla montagna a partire dal IX-X secolo ed eccezionalmente potrà essere visitata la Chiesa dell’Annunciata, all’interno della quale si trova la maestosa vetrata di Trento Longaretti, uno dei capolavori di arte contemporanea del Sacro Monte. La visita comprende anche il Santuario barocco con la sua storia secolare.

Costo: 8€ cad.

Durata: 90 minuti

DOMENICA 29 MAGGIO 2022, ore 10.00 e 17.30

LA VETRATA DI TRENTO LONGARETTI

Visita guidata alla Chiesa dell’Annunciata per ammirare la vetrata realizzata da Trento Longaretti e recentemente restaurata. Un’opera maestosa che abbellisce il soffitto della chiesa: un omaggio a papa Paolo VI e un inno a Maria. La visita sarà l’occasione per conoscere la genesi dell’opera, la tecnica di realizzazione e la commissione di mons. Pasquale Macchi.

Costo: 5 € cad.

Durata: 60 minuti

SABATO 4 GIUGNO 2022, ore 16.30

LONGARETTI E L’ARTE CONTEMPORANEA A SACRO MONTE

Camminata guidata dedicata all’arte contemporanea al Sacro Monte. Si partirà dal Centro Espositivo Mons. Macchi dove sono custodite opere di artisti legati a papa Paolo VI e a Monsignor Pasquale Macchi, tra cui Trento Longaretti; si proseguirà lungo il Viale delle Cappelle per ammirare la “Fuga in Egitto” di Renato Guttuso e si concluderà presso il borgo di Santa Maria del Monte. Qui, oltre a soffermarsi sulla statua di Floriano Bodini, si accederà anche alla Chiesa dell’Annunciata per conoscere la storia e la genesi della vetrata di Trento Longaretti.

Costo: 10€ cad.

Durata: 120 minuti

GIOVEDI’ 16 GIUGNO, ore 15.00

LONGARETTI E GLI ARTISTI CONTEMPORANEI A S.MARIA DEL MONTE

Visita guidata alla Chiesa dell’Annunciata per ammirare la vetrata realizzata da Trento Longaretti e recentemente restaurata. Il percorso proseguirà nel borgo e all’interno del Museo Baroffio per conoscere le altre opere di arte contemporanea presenti e indissolubilmente legate alla figura di Mons. Pasquale Macchi, arciprete di S. Maria del Monte e prima segretario personale di papa Paolo VI.

Costo: 10 € cad.

Durata: 90 minuti

PER INFO E PRENOTAZIONI

www.sacromontedivarese.it info@sacromontedivarese.it tel.: 3664774873