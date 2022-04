Lunedì con le nuvole, e da martedì torna il bello su Varese

“Ancora lieve instabilità in mattinata, poi graduale aumento della pressione atmosferica con un promontorio anticiclonico che dall’Atlantico si allunga sull’Europa centrale. In questa settimana sono attese giornate asciutte, in buona parte soleggiate e via via più calde“.

È il punto della situazione fatto dal Centro geofisico prealpino di Varese per la settimana che segue l’ultimo – si spera, ma non per la pioggia che è la benvenuta – colpo di coda invernale, con abbassamento delle temperature proprio mentre le piante sono in fiore.

Così già dalla giornata di martedì la cornice muterà con l’arrivo di schiarite e temperature più miti. Mercoledì ben soleggiato su tutta la regione. Asciutto. Temperature senza variazioni o in lieve aumento. Clima mite durante il giorno.

La tendenza meteo per giovedì e venerdì sarà di giornate ben soleggiate al mattino poi passaggi nuvolosi. Asciutto o deboli piogge sulle Alpi. Più caldo.