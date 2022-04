«La Pasqua coincide con il mio compleanno. È già successo durante la mia vita nel 1949 e nel 1960. Succederà nel 2033 e nel 2044 (ogni volta con un intervallo di undici anni come nel precedente caso) quando compirò cento anni esatti! Non credo siano molte al mondo le persone alle quali è stata o è riservata una simile coincidenza». Mauro della Porta Raffo compie 78 anni.

Scrittore, saggista – non ama essere definito giornalista – uno dei massimi esperti di elezioni americane e anche abilissimo giocatore professionista di carte, il Gran Pignolo – soprannome attribuitogli da Giuliano Ferrara quando teneva la celebre rubrica Pignolerie sul quotidiano “Il Foglio” – è dotato di una memoria infallibile che si traduce in un amore sconfinato per la conoscenza.



Per anni nei suoi salotti al Caffé Zamberletti di Varese, ora chiuso, sono passati centinaia di giornalisti, scrittori e artisti. Secondo Vittorio Sgarbi, Mauro della Porta Raffo è l’ultima testimonianza dell’enciclopedismo settecentesco, mentre per Antonio Padellaro è da considerarsi patrimonio dell’umanità. La più bella definizione di Mauro della Porta Raffo è però di Ferruccio De Bortoli: «Ha visto, letto e ricorda tutto, perfino le cose che devono ancora accadere».

Naturalmente il suo motto è: «Io so tutto».

Auguri.