In palestra con il cane: quando lo sport fa bene proprio a tutti

Lo abbiamo visto specialmente durante il lockdown, ma chi ama i cani lo sa da sempre: prendersi cura di un amico a quattro zampe favorisce il benessere di tutta la famiglia. Fare passeggiate, stare all’aria aperta, incontrare altre persone al parco, costituiscono dei veri e propri toccasana. Ancora più soddisfazione riserva fare attività strutturate con il cane che consentono di lavorare sul binomio educazione-salute.

Sabrina Brusa – titolare di Ciac Amici del Cane, asd fondata nel 2011 e quindi attiva da 11 anni per lavorare sul benessere del cane nel rispetto della sua individualità e delle sue esigenze – farà partire il 7 maggio un corso di Balance Gym, dedicato ai cani anziani o con displasie o problematiche osteo-articolari, ai cani sportivi in allenamento o ai cuccioli in fase di sviluppo muscolo scheletrico.

Il corso in cinque giornate si svolgerà al coperto, nel campo di via Piave 23 ad Azzate, in collaborazione con l’osteopata veterinario Giorgio Galleani, con l’ausilio di tapis roulant e strumenti per la fisioterapia. Tra gli obiettivi ci sono il migliorare nel cane la conoscenza del corpo e della sua posizione nello spazio, apportare benefici fisici e mentali, quali potenziare l’equilibrio, migliorare la coordinazione e aumentare la muscolatura.

Ciac Amici del Cane è uno dei pochissimi centri che propone un lavoro molto specifico insieme a un medico comportamentale. Recentemente, inoltre, l’associazione ha registrato un incremento di interesse per i programmi di pet therapy concordati insieme a uno psiconeuromotricista. Tante, inoltre, le persone che dopo mesi di mancata attività fisica, hanno ripreso a fare movimento e sport scegliendo tra obedience, mobility, agility, sia individuale che in piccoli gruppi, oppure iscrivendosi alle numerose passeggiate sul territorio. Per informazioni: www.ciac-varese.it.