Scossone in casa Città di Varese: Ezio Rossi non è più l’allenatore

Si conclude l’avventura di Ezio Rossi sulla panchina del Varese. L’allenatore di Torino ha deciso, di comune accordo con la società, di rassegnare le dimissioni e separarsi dal club biancorosso. A pesare sul bilancio del tecnico è la striscia di sei gare senza vittorie (tre pareggi e tre sconfitte) che hanno fatto passare la squadra dal vertice della classifica fino a rimettere in discussione l’accesso ai playoff. Attualmente il Varese è infatti quarto nel Girone A di Serie D a 49 punti, con un punto di vantaggio sul Casale quinto ma con una gara in meno.

Rossi era arrivato a Varese il 30 novembre 2020 (leggi qui), prendendo il posto dell’esonerato David Sassarini. Nella prima stagione era riuscito a risollevare la squadra portandola dall’ultimo posto in classifica ad una salvezza tranquilla, anche a causa dell’annullamento dei playout. In questa seconda stagione la formazione biancorossa è sempre stata nelle posizioni di alta classifica e per un periodo è sembrato potesse primeggiare con il Novara per il primo posto. Proprio lo scontro diretto contro i piemontesi al “Franco Ossola”, deciso dal gol di mano di Benassi (leggi qui), ha fatto crollare le certezze della squadra, che da allora ha vinto solo in due occasioni (a Gozzano e in casa contro l’Imperia), ottenendo 10 punti in 9 gare. Troppo poco per poter puntare in alto.

Ancora non è stato scelto il sostituto, ma la soluzione potrebbe essere interna con la promozione dalla Juniores di Gianluca Porro. Alle 13 di oggi – martedì 5 aprile – ci sarà un incontro alla sede biancorosso nel quale molto probabilmente verrà svelato chi sarà a guidare la squadra in questo finale di stagione.

Il comunicato della società