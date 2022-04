Simboli troppo simili, il centrosinistra di Cassano cambia logo

Il centrosinistra di Cassano cambia simbolo. Lo annuncia il candidato sindaco Tommaso Police, postando su facebook il nuovo logo, modificando con la riduzione del campo blu.

Il punto è che il logo della lista unitaria a sostegno di Police (questo) era molto simile a quello della lista che fin qui ha governato Cassano con Nicola Poliseno: simile la divisione dello spazio su due campi blu e bianco, simile la disposizione della scritta su tre righe, simile l’uso di una linea curva che marcava la differenza tra i due colori.

Del resto il bianco e il blu sono diventati due colori piuttosto ricorrenti nei simboli e nelle grafiche politiche, basti pensare all’uso fatto da Salvini o anche a diverse grafiche del Pd (in cui spesso il blu allude alla bandiera europea).

Police taglia corto rispetto alle polemiche, annunciando il cambio di logo: «La lista che mi sostiene ha scelto di puntare sul mio nome e il blu è il colore che mi rappresenta meglio, e per questo presentiamo oggi il logo in una nuova variante, senza rinunciare al blu» scrive il candidato del centrosinistra. «Solo l’idea di un accostamento ad una lista del passato verso cui noi siamo alternativi ci disturba e rafforza in noi la volontà di cambiamento».

Il nuovo simbolo aumenta lo spazio bianco, per marcare la differenza dalla lista Poliseno del 2017.

In ogni caso Police parla di «accuse di plagio evidentemente infondate per le differenze di tonalità, di disegno, di caratteri e ovviamente di nome». Il candidato del centrosinistra valuta anche «azioni legali» rispetto a questo aspetto.