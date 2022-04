Sulle strade di Gavirate si pedala con Ciclavis

La cittadina di Gavirate torna ad ospitare un evento ciclistico. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 30 aprile per la prima edizione di Ciclavis, pedalata proposta dall’AVIS Comunale di Gavirate con il supporto tecnico della Società Ciclistica Orinese e di Ciclovarese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Il programma prevede il ritrovo dalle ore 9 nella bella cornice del lungolago gaviratese e la partenza alle ore 10 per l’evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Gavirate. Suggestivo il tracciato di 16 chilometri disegnato tra tutti i rioni della cittadina dei “Brutti e Buoni”, per i più piccoli o i meno preparati è inoltre previsto un percorso ridotto di chilometri 8,5. Ai primi 100 iscritti è garantito il pacco gara a fronte di una quota associativa prevista per gli adulti a 10 Euro, per i ragazzi fino a 14 anni in 5 Euro e con una quota speciale di 20 Euro per le famiglie.

E’ gradita al preiscrizione: https://bit.ly/ciclavisgavirate