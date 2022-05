Il conservatorio Puccini di Gallarate è diventato ufficialmente statale

L’Istituto musicale Puccini di Gallarate è ufficialmente dipendente dal Ministero dell’Istruzione e Università: con un punteggio di 48 (la soglia minima era 40) ora è il Conservatorio della provincia di Varese. Un risultato che corona un percorso di anni portato avanti in particolare dal maestro Carlo Balzaretti.

«Un grande risultato per la città di Gallarate che ci inorgoglisce – spiega l’assessore gallaratese Claudia Mazzetti -. Faccio i complimenti al maestro Balzaretti per la tenacia e l’impegno di questi anni, ha contributo in maniera eccellente alla crescita esponenziale dei nuovi iscritti. Come comune abbiamo dato un grosso contributo mettendo a disposizione il teatro del Popolo, avendo messo a disposizione spazi adeguati che hanno permesso all’istituto di crescere».