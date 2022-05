A Cuvio musica tra sogni e desideri

Chiudere gli occhi mentre si ascolta un incantevole brano musicale e subito sognare…sognare…sognare (e sperare) che i nostri desideri diventino realtà. Tutto ciò non sarà solo fantasia ma si realizzerà a Cuvio quando, nella serata che chiude il ciclo primaverile di concerti dell’associazione Momenti musicali, il maestro Adalberto Maria Riva con il suo piano accompagnerà la cantante Regina Meyer: soprano, elvetica del canton Vallese, da circa una decina d’anni interprete lirica di fama internazionale soprattutto con esibizioni in Scozia e Irlanda.

Nella serata organizzata dalla Pro Loco di Cuvio, da Momenti Musicali di Cuveglio e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, il duo si esibirà nello spettacolo dal titolo: “A Dream is a wish”, i sogni son desideri. Rifacendosi alla celeberrima frase del film “Cenerentola” saranno proposti brani che più di altri hanno suscitato un particolare effetto emotivo, pezzi tratti da opere, operette e celebri film disneyani, firmati da autorevoli compositori come Gershwin, Debussy, Bernstein e altri.

L’appuntamento è presso il Teatro Comunale di Cuvio per sabato 28 maggio alle ore 21. Entrata con ingresso libero ma nel rispetto delle normative anti-covid in vigore. Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione chiamando Giovanna al numero: 333 400.71.56