Donna di 46 anni investita in centro a Gallarate

Una donna di 46 anni è stata investita da un veicolo in centro a Gallarate, alle 18.15 di oggi, sabato 28 maggio.

È successo in via XX Settembre, in un punto già teatro di diversi altri episodi simili: sul posto sono intervenuti Polizia Locale e soccorritori del 118.

La donna non ha riportato ferite gravi, è stata portata in ospedale in codice verde.

È ferito anche il motociclista 28 anni caduto in via Giusti, a Cedrate, più o meno nello stesso momento.