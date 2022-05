La Openjobmetis vuole chiudere in bellezza contro una Sassari da playoff

Non è certamente un turno “morbido” quello che attende la Openjobmetis Varese nell’ultima recita stagionale nella quale Ferrero e compagni desiderano congedarsi dal proprio pubblico regalando una vittoria. Domenica sera (20,45) a Masnago arriva il Banco Sardegna Sassari che, al contrario dei biancorossi, ha ancora tanto da chiedere alla stagione in corso.

I sardi di Piero Bucchi hanno appena travolto la capolista Segafredo nel recupero (ininfluente per Bologna, già sicura del primo posto e con la testa alla finale di Eurocup) e sono saliti a 32 punti in classifica. Vincendo a Varese la Dinamo ha addirittura la possibilità di chiudere la stagione regolare al quarto posto (in caso di arrivo a 34 accanto alla sola Venezia: se ci sarà anche Tortona i sassaresi saranno sesti) e quindi c’è da credere che gli ospiti non “tireranno indietro la gamba” alla Enerxenia Arena.

Detto questo, sarebbe bello vedere una Openjobmetis comunque con il coltello tra i denti per cercare di non finire nelle retrovie della Serie A, pur avendo già ampiamente incassato la salvezza. Seravalli avrà rotazioni un po’ più limitate del solito perché sarà senza i due giocatori più giovani: Nicolò Virginio e Matteo Librizzi saranno infatti diretti a Livorno per giocare con la Coelsanus Robur a sua volta coinvolta in un ultimo turno tutto da gustare, sospesa com’è tra playoff e playout.

Per il resto, Varese sarà al completo: la settimana di allenamenti è corsa via in maniera piuttosto serena e proficua. La curiosità per i tifosi sarà quella di indovinare chi, tra gli uomini di Seravalli, sarà di nuovo da queste parti al raduno del prossimo agosto: nei giorni a venire si potrà tracciare un primo punto della situazione. Intanto martedì sera ci sarà il saluto del popolo biancorosso alla Openjobmetis 2021-22, grazie a un aperitivo in piazza Montegrappa (al bar “Tenente”) organizzato da “Il basket siamo noi”.

Poi il definitivo rompete le righe con gli stranieri che in gran parte lasceranno Varese per tornare nelle città d’origine.

DIRETTAVN

La partita della Enerxenia Arena sarà raccontata in diretta da VareseNews con il consueto liveblog già a disposizione dei lettori da venerdì pomeriggio. All'interno notizie, statistiche, curiosità e il sondaggio-pronostico pre-gara. Come al solito è possibile intervenire o scrivendo nella chat che affianca il live, o usando l'hashtag #direttavn su Twitter.