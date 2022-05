Seravalli chiede alla Openjobmetis una vittoria per chiudere in bellezza

Due giorni al “rompete le righe” in casa Openjobmetis. Domenica sera a Masnago (8 maggio, 20,45) arriva il Banco Sardegna Sassari per l’ultimo turno di Serie A: i sardi sono già qualificati per i playoff (manca da stabilire la posizione) mentre i biancorossi sono salvi ma senza possibilità di accedere al tabellone-scudetto.

In vista dell’appuntamento ha parlato davanti ai microfoni della società Alberto Seravalli, l’allenatore che ha sostituito Johan Roijakkers sulla panchina biancorossa riuscendo a cogliere la vittoria-salvezza contro la Fortitudo Bologna.

«Per l’ultima giornata di campionato affronteremo Sassari, una squadra molto solida composta da giocatori di qualità ed esperienza come Robinson, Logan, Gentile. Nei lunghi hanno Bendzius, che è tra i migliori tiratori del campionato e poi hanno aggiunto Bilan,(di ritorno dal campionato ucraino ndr) senza dimenticare Burnell. È una squadra fisica e di talento che sta giocando molto bene nell’ultimo periodo tanto da essersi assicurata un posto garantito nei playoff».

L’obiettivo di Seravalli e dei suoi uomini è quello di chiudere in bellezza un campionato travagliato nel quale il fattore-campo non è stato così determinante come in altre annate. «Noi vogliamo chiudere la stagione con una vittoria ed una prestazione brillante, intensa e combattiva per coronare questo percorso culminato con la salvezza e lo vogliamo fare qua a Masnago davanti al nostro pubblico».

