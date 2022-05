L’ambientalismo e l’utopia de “La crociata” chiude il cineforum all’Incontro di Besnate

Un film che accarezza l’ambientalismo militante sulla scia del Fridays for future: dei bambini amanti dell’ecologia processano i genitori, presentando loro il conto per il climate change

Ultimo appuntamento per la rassegna “Distanze apparenti”, il cineforum primaverile al Cinema Incontro di Besnate: lunedì 23 maggio alle 21 verrà proiettato La crociata.

I film èdiretto e interpretato da Louis Garrel, con Laetitia Casta, Joseph Engel, Ilinka Lony e Julia Boème, opera premiata agli European Film Awards.

L’ultima serata costituisce, inoltre, uno degli appuntamenti in programma nella rassegna itinerante Di Terra e di Cielo (dal 29 aprile all’11 giugno), organizzata dall’associazione Filmstudio 90 di Varese in collaborazione con numerose altre realtà pubbliche e private della provincia, giunta alla quindicesima edizione.

La trama

Abel e Marianne, bobo parigini, scoprono che il figlio ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi. Una collezione di orologi vintage, un abito di Dior, dei libri antichi, anelli, cappotti, gemelli sono serviti a finanziare il domani del mondo. Joseph, tredici anni e un’anima militante, ha deciso di salvare il pianeta. Genitori moderni e comprensivi, Abel e Marianne si dispongono al dialogo. Abel non andrà oltre la raccolta differenziata, Marianne seguirà il sogno del figlio fino in Africa.

Informazioni

Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Besnate, Acec Milano e Pro Loco di Besnate, sono consultabili sul sito del cinema Incontro, dove è possibile acquistare senza costi di prevendita sia i biglietti per le singole proiezioni, al prezzo unitario di euro 6,50, sia gli abbonamenti per l’intero cineforum al prezzo di euro 16,00.

Si ricorda agli spettatori che le proiezioni inizieranno alle 21, mentre le casse apriranno alle ore 20 per favorire l’affluenza in sala.