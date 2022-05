A Tradate torna “Maggio insieme”

Giunta alla sua 5° edizione, la manifestazione “Maggio insieme” organizzata dall’Associazione Donna Oggi di Tradate con il patrocinio del Comune di Tradate, torna per due settimane consecutive proponendo tanti intrattenimenti per tutti, per informarsi, conoscere, sperimentare, condividere e divertirsi stando insieme.

IL PROGRAMMA

15 maggio, dalle 15 alle 18.30, piazza Nelson Mandela

Intrecci di moda: 2 sfilate con i capi di abbigliamento e gli accessori della boutique Ieri & Oggi di Tradate

Coreografia dell’antico Egitto con le regine di progetto Alma

Danza di animazione con coinvolgimento del pubblico

Flash mob “Non perdere il filo: la ragnatela dell’amicizia”

Danza per la pace con il gruppo di danza creativa di Donna Oggi

Durante tutta la giornata saranno presenti stand informativi di Donna Oggi, del centro antiviolenza Icore di Gorla Maggiore, di CISL area donne, e Donna Oggi con C.A.O.S. per la prevenzione del tumore al seno.

21 maggio

Ritrovo ore 9 in piazza Unità d’Italia, ad Abbiate Guazzone, con il supporto del gruppo Alpini di Abbiate Guazzone

Ore 10-12.30 incontro “Donne oggi in cammino”: camminata benefica umanitaria verso l’Osservatorio del parco Pineta di Tradate con ristoro all’arrivo e premi a estrazione

Manifestazione aperta a tutti, donne, bambini, accompagnatori

Manifestazione aperta a tutti, donne, bambini, accompagnatori ore 20.30, presso la Biblioteca Frera di Tradate: “Le note dell’anima”, concerto del Trio ArtE’ con Milena Terlizzi (pianoforte), Emanuela Bianchi (violino), Roberta Parmigiani (violoncello)

26 maggio, ore 20.30, presso biblioteca Frera di Tradate

Incontro con la dottoressa Alessia Gritti, tecnologo alimentare, che darà preziosi “consigli per gli acquisti” insegnando come leggere le etichette dei prodotti alimentari

29 maggio, dalle 15 alle 20.30, piazza Nelson Mandela, per la “Giornata delle arti”

Dai fiori sbocciano parole: laboratori creativi di disegno e scrittura con Silvia Pelosin e Chiara Colombo

Tina e Renato ci propongono “Il porcello innamorato”, teatro di strada per bambini

Gran finale con il gruppo musicale “Suonare la terra” in concerto: un viaggio musicale rumbe, canti, ritmi e sonorità dall’Andalusia al Grecanico fino al Mediterraneo

aperitivo dell’amicizia

CONTATTI

Donna Oggi Tradate

M: 3421961282

@: donnaoggitradate@hotmail.it

Sito | Facebook