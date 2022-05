Trionfo “da infarto” per i Gorillas al “Franco Ossola”

Grande il trionfo dei Gorillas Varese – società sportiva affiliata a Uisp – domenica scorsa (15 maggio) sul campo del Franco Ossola. Battuti per un solo punto (29-28) gli infallibili Rams Milano. La sconfitta subita domenica contro gli “scimmioni biancorossi” è la prima dei Rams dall’inizio del campionato.

Il pubblico è andato letteralmente in visibilio seguendo una partita combattuta fino all’ultimo, con un tifo alle stelle. All’andata i Gorillas erano stati battuti di otto punti dai Rams, mentre al ritorno hanno concluso avanti di una lunghezza. Una festa di cori e di applausi: «Certo, se li avessimo distanziati di più sarebbe stato meglio per la classifica generale, ma va bene così – commenta Paolo Ambrosetti, presidente dei Gorillas – Il pubblico si è divertito molto e abbiamo giocato contro una ottima squadra che in partite ufficiali ci aveva sempre battuto».

Anche il meteo si è divertito: ha annunciato pioggia, illudendo tutti dell’arrivo imminente del temporale, ripiegando invece su un caldo afoso che ha penalizzato gli atleti che non si erano attrezzati per giocare sotto il solleone.

Nonostante le condizioni difficili, sulle ali del tifo, i Gorillas hanno dato il meglio di sé. Guido Marabotti, il running back, ha fatto una ottima partita, così come il quarter back Fabio Ferrari. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Matteo Traversa, che si è rivelato un ricevitore efficace. Per gli avversari, invece, al solito, il miglior giocatore si è dimostrato Cristiano Mancini, un asso davvero difficile da contenere.

Il match è stato deciso solamente negli ultimi secondi da un touch down di Jacopo Viganò trasformato su corsa dallo stesso Ferrari, mentre negli ultimi istanti di gioco la difesa di coach Gaiga è riuscita a contenere i disperati assalti biancoverdi, terminati con un field goal sbagliato da distanza ragguardevole.

Grande festa dunque sugli spalti e nel dopo partita, grazie al servizio di cibo e bevande offerto agli spettatori che hanno potuto godersi la partita in vero stile americano.

Adesso non resta che pensare ai playoff: la posizione dei Gorillas è buona. Inoltre, la prima partita verrà giocata in casa, ma non si sa ancora contro chi. Per sapere i dettagli della sfida bisognerà aspettare la fine degli altri gironi nel prossimo weekend. Solo allora sarà svelato l’avversario che metterà il piede nella tana dei Gorillas il prossimo 4-5 giugno. Ma, in attesa di conoscere i dettagli della prossima sfida, è tempo di godersi la gloria. Viva i Gorillas.