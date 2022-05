“Un’idea per Ferno”, il Centrodestra si presenta a Varese

È stata presentata sabato 28 maggio la lista di centro destra “Un’idea per Ferno” che sostiene come candidata sindaco l’avvocato Sarah Foti.

Fra i componenti della lista il commissario locale di Forza Italia Giorgio Bertoni. Presenti, nell’occasione, i vertici provinciali di Forza Italia tra cui il vice commissario provinciale Giuseppe Taldone, i consiglieri provinciali Simone Longhini ed Enrico Vettori, la responsabile provinciale di Azzurro Donna Rosa Tagliani, i responsabili di area Gabriele Moltrasi e Rosario Tramontana.

«L’idea di centro destra unito – hanno commentato i vertici provinciali di Forza Italia Varese a margine della presentazione ufficiale della lista e dei candidati – è sicuramente vincente a Ferno per garantire un futuro di buon governo ad una realtà civica strategica per il territorio della provincia di Varese. Si è messo a punto un programma articolato e completo in grado di intercettare le necessità dei cittadini con la garanzia che le ricette declinate nei punti elettorali in vista del voto del prossimo 12 giugno saranno quelle vincenti per garantire un futuro di stabilità amministrativa alla città».