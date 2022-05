Va in Giro, tutte le tappe della terza settimana

La terza settimana di Va in giro, è stata un mix tra bici e percorsi a piedi. Siamo partiti lungo la valle del Lanza per sconfinare in Canton Ticino per la seconda volta con arrivo a Mendrisio e da lì in treno a Porto Ceresio.

Poi le vette che compongono il bene Unesco del Monte San Giorgio esplorando antiche trincee e luoghi che erano popolati da ittiosauri. Poi tre lunghe tappe in bici in cui abbiamo rivisto la Valcuvia, le vette ancora e poi di nuovo la pianura tornando dalle parti del Parco del Ticino per raggiungere Somma Lombardo e poi rientrare a Varese attraverso i sentieri del parco RTO dentro il Seprio.

Il tour in bicicletta e a piedi sta attraversando tutta la provincia di Varese (qui il programma con tutte le tappe). Di seguito potete trovare, per ogni tappa, il racconto della giornata in diretta e anche l’articolo che spiega come poter rifare quel percorso, a piedi o in bicicletta, con le foto e i video realizzati, con la pioggia o con il sole.

TAPPA Nr.12 – Da Malnate a Porto Ceresio a piedi

TAPPA Nr.13 – Da Porto Ceresio al Monte Orsa e Pravello a piedi

TAPPA Nr.14 – Da Porto Ceresio al Campo dei fiori in bici

TAPPA Nr.15 – Da Varese a Somma Lombardo lungo le ciclabili in bici

TAPPA Nr.16 – Da Somma Lombardo a Varese lungo lo Strona e il Seprio in bici