A VareseCorsi un concorso di racconti con premio di 500 euro

Dopo l’iniziativa di sostenere un corso di italiano per ucraini, appena partito sotto la guida dell’insegnante Lyudmyla Danylyuk, Anmig Varese sostiene oggi un bando per una scrittura narrativa sulle esperienze dei partecipanti ai vari corsi di VareseCorsi. In allegato il bando del concorso, che prevede un ricco premio di 500 euro al vincitore.

Anmig, associazione il cui passato appartiene alla Storia, è oggi impegnata a incidere sulla vita sociale e culturale dei vari territori. La sezione di Varese ha deciso di sostenere l’attività di VareseCorsi, in questo periodo in cui la cultura soffre più di altre della crisi economica, ritenendo VareseCorsi il fiore all’occhiello dell’amministrazione, e ha proposto al sindaco Galimberti un nuovo progetto fondato sullo sviluppo e sull’approfondimento della realtà di VareseCorsi, per concretizzarla in un vero centro culturale, di promozione a tutte le forme artistiche, nelle quali Varese, nonostante la fama di “città chiusa”, non teme il confronto con nessuno.

Tutti i dettagli qui

http://www.varesecorsi.net/ilmiocorsodi.html