Franco Puxeddu a Germignaga con “La forma che si sprigiona dalla materia”

Nella stupenda cornice del Lago Maggiore, a Germignaga nella Colonia Elioterapica, sabato 4 giugno alle ore 18 si terrà la vernice della personale di Franco Puxeddu “La forma che si sprigiona dalla materia”.

L’anima dello scultore si esprime attraverso la sua arte grazie anche ad incontri importanti come in Spagna con Aligi Sassu ed in Italia con Giovanni Reale e Francesco Cossiga. Puxeddu vive profondamente la sua esistenza quotidiana e la manifesta attraverso le sue sculture.

Le sue opere rivelano la sensibilità preziosa, uno sguardo amorevole attraverso il quale lui ci introduce nel suo mondo. La Colonia Elioterapica ospiterà questo evento sino al 19 giugno. L’ evento gode del patrocinio di Comunità Montana Valli del Verbano, Comune di Germignaga, Lions Club Luino