L’ufficio postale di Samarate è stato riaperto

Ha riaperto oggi l’ufficio postale di Samarate, in via Vittorio Veneto 35, dopo la chiusura necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’impianto di illuminazione della sede postale.

Sono stati infatti sostituiti 42 corpi illuminanti con lampade led che permettono la riduzione dei consumi energetici ed una illuminazione superiore fino a 30 volte rispetto a quella fornita dalle tradizionali lampade a incandescenza. Protagonisti della svolta green negli ultimi mesi anche altri 8 Uffici Postali della provincia di Varese.