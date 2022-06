I medici di Varese si “parlano” su Telegram

Medici di Pronto Soccorso e di Medicina Generale: la dialettica tra loro è uno dei fattori chiavi per il buon funzionamento del Servizio sanitario. Lo sanno bene soprattutto i medici urgentisti, e quelli in servizio in Pronto Soccorso a Varese non fanno eccezione, anzi.

E’ stato proprio grazie a due di loro, la Dott.ssa Barbara Secco e la Dott.ssa Angela Lazzarini, che è nata un’iniziativa che mira a rendere più fluida e rodata la collaborazione.

“Si tratta di uno strumento molto semplice, per la verità – commenta la specialista in Medicina d’Urgenza – una chat telegram, a cui si aderisce su base volontaria e tramite un link di invito, aperta ai Medici di Medicina Generale che afferiscono al bacino d’utenza del nostro Pronto Soccorso e ai Medici di Pronto Soccorso stessi. Serve per avvisare il nostro servizio dell’arrivo di pazienti dal territorio, su invio dei curanti, e per avere informazioni sugli esiti degli accertamenti clinici da noi eseguiti. Per garantire la privacy, la regola è che si presentano i casi in forma anonima, poi, per approfondire, la conversazione tra il Medico di Pronto Soccorso e quello di Medicina Generale continuano in via riservata”. “Abbiamo avviato questo strumento durante la pandemia e lo abbiamo mantenuto: funziona piuttosto bene, col limite che nessuno è obbligato ad aderire. Soprattutto, è una bella esperienza di collaborazione e ‘allena’ le nostre due realtà a confrontarsi, a conoscersi meglio reciprocamente, a capirsi e quindi a fare squadra”.