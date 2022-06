Qualità acque Lago Maggiore: ecco le spiagge eccellenti e le “maglie nere”

Abbiamo redatto questo articolo consultando i punti prelievo monitorati sul Portale Acque del Governo. I campionamenti vengono fatti ad inizio stagione e aggiornati durante tutta l’estate. Nella scorsa puntata vi abbiamo raccontato le migliori spiagge dei laghi “minori”, ora è la volta del re indiscusso dei laghi varesini: il Lago Maggiore.

Partiamo dicendo che il Maggiore ha tanti chilometri di costa e che in questo articolo troverete indicati solo quelli oggetto di campionamenti da parte di ATS. Ecco la tabella con gli esiti del monitoraggio ad inizio stagione 2022:

Su 22 punti campionati ben 15 si aggiudicano “Eccellente”, 4 “buona” e, purtroppo, 2 “scarsa” con divieto di balneazione. Vi è poi il caso della Spiaggia International Camping di Ispra, che è un nuovo punto prelievo (non c’è quindi lo storico degli anni precedenti) e che sul sito del Portale Acque risulta “momentaneamente vietata per altri motivi”. Quali siano è facilmente intuibile guardando il grafico delle analisi. I valori sono appena sotto la soglia della sufficienza, ma riportano un’impennata di enterococchi ed escherichiacoli verso l’alto che lascia intendere che il superamento di tale soglia non sia un’eventualità lontana.

Le spiagge (da Nord a Sud) e relativa delle acque

Lido di Zenna, Tronzano sul Lago Maggiore – ECCELLENTE

Il Lido di Zenna è ricoperto da piccoli sassolini su cui è possibile sdraiarsi. La spiaggia non è attrezzata, quindi si consiglia di portare sdraio, asciugamani e ombrelloni da casa. È particolarmente adatta alle famiglie con bambini, dato che dispone di un’area verde con scivoli e altalene. Tutte le info qui

Lido Windsurf, Tronzano Lago Maggiore – ECCELLENTE

Il lido è un punto di ritrovo per i surfisti, dato che la conformazione del Lago Maggiore crea qui condizioni favorevoli alla vela. I praticanti di windsurf e kitesurf affermano che le raffiche di vento non regolari rendono l’attività difficoltosa, ma quando il vento soffia con forza il divertimento è assicurato. Per chi non pratica questo sport è possibile passare una giornata tranquilla con tutti i confort di una spiaggia attrezzata. Tutte le info qui

Spiaggia Ronco delle Monache, Maccagno con Pino e Veddasca – ECCELLENTE

La spiaggia è lunga e composta da ciottoli. È conosciuta soprattutto dai sub, per la possibilità di compiere immersioni, ma anche per la presenza di un’antica edicola religiosa. Tutte le info qui

Lido di Maccagno, Maccagno con Pino e Veddasca – ECCELLENTE

Il lungolago di Maccagno percorre tutta la costa del paese. È disseminato di numerose spiagge libere non attrezzate ma ben curate. Sono frequenti anche molti bar, che mettono a disposizione sedie e tavolini all’ombra. La zona più visitata è l’area intorno alla foce del fiume. Qui si trova il Parco Giona, una grande are verde con una grande spiaggia sassosa. Nel parco sono presenti numerosi servizi tra cui un parco giochi, un bar e un’area attrezzata per il campeggio e la sosta dei camper. Tutte le info qui

Spiaggia Serenelle, Luino – BUONA

Spiaggia con prato e scalette per accesso al lago. Piccola parte in sassi libera. Tutte le info qui

Spiaggia Fontanelle, Germignaga – SCARSA, BALNEAZIONE VIETATA

Ricoperta in parte da sabbia e in parte da erba, la spiaggia dispone di tutti i servizi. Per le famiglie è possibile lasciar giocare i bambini nella “Piscina verticale”, una fontana dove i più giovani possono divertirsi. Sono a disposizione dei turisti delle aree per la sosta dei camper e per il campeggio. Per chi preferisce riposare all’ombra è possibile raggiungere a piedi il Parco Boschetto, fornito di panchine e di un’area riservata per i cani. Tutte le info qui

Spiaggia Boschetto, Germignaga – BUONA

Da non confondere con il “Parco Boschetto” che si estende alla foce del Tresa poco più a nord, la “Spiaggia Boschetto” è quella che rimane qualche centinaio di metri più a sud della spiaggia Fontanelle, di cui sopra e non balneabile. Alla spiaggia Boschetto le analisi hanno dato “buono” invece alle acque ed è quindi possibile fare il bagno. Nella foto i due punti, quello a sord (Fontanelle – vietato) e quello a sud (Boschetto, balneabile):

Spiaggia fronte comune, Brezzo di Bedero – ECCELLENTE

Spiaggia composta da ciottoli facilmente raggiungibile dalla strada principale. La fila di alberi sopra la spiaggia permette di stendersi e rilassarsi all’ombra. Tutte le info qui

Lido Valtravaglia, Porto Valtravalgia – ECCELLENTE

La costa del Comune di Porto Valtravaglia offre tantissimi punti a lago e, in quello campionato da ATS, la qualità dell’acqua è risultata eccellente. Come arrivarci e tutte le info qui

Lido II, Castelveccana – ECCELLENTE

Spiaggia detta anche “Seconda darsena”, è con ghiaia e sabbia, non molto ampia ma dall’acqua pulitissima. Tutte le info qui

Spiaggia delle 5 Arcate, Castelveccana – ECCELLENTE

La spiaggia delle Cinque Arcate è composta esclusivamente da sassolini. L’acqua è limpidissima, ma diventa molto profonda dopo poco. La spiaggia non è quindi adatta ai bambini, anche per la mancanza di servizi. La Spiaggia delle Cinque Arcate è invece molto apprezzata dai sommozzatori grazie alla bellezza delle pareti rocciose sommerse. Tutte le info qui

Cerro, Laveno Mobello – ECCELLENTE

Spiaggia sabbiosa, degrada in maniera regolare, adatta per bambini e famiglie. Tutte le info qui

Spiaggia di Ceresolo, Laveno Mobello – ECCELLENTE

Detta anche “la spiaggia dei tedeschi” perché molto apprezzata dai turisti della Germania, in questa piccola spiaggia del Lago Maggiore non troverete altro che relax, sabbia e acqua limpida. Lo spazio a disposizione non è molto, quindi consigliamo di recarcisi alla mattina presto. Tutte le info qui

Arolo, Leggiuno – ECCELLENTE

La riva erbosa di Arolo è adatta alle famiglie, grazie alla possibilità di lasciar giocare i bambini nel parco giochi vicino. La presenza di grandi alberi permette di riposarsi all’ombra dopo aver preso il sole. Tutte le info qui

Spiaggia Guree, Monvalle – ECCELLENTE

Ampia spiaggia erbosa e sassosa con ottima vista sul Lago Maggiore. In un boschetto vicino si può trovare ombra per rinfrescarsi. il parco giochi la rende adatta ai bambini, mentre i campi da beach volley e di pattinaggio sono a disposizione di chi preferisce fare un po’ di sport. la spiaggia è anche un buon sito naturalistico, da cui si riescono ad osservare folaghe, gallinelle d’acqua e germani reali. Tutte le info qui

Sabbie D’Oro, Brebbia – SCARSA, BALNEAZIONE VIETATA

A circa metà strada fra Ispra e Monvalle, questa bella spiaggia a prato sul Lago Maggiore non supera tuttavia l’esame delle acque e la balneazione è dunque vietata per inquinamento.

Fornaci, Ispra – ECCELLENTE

Diversa la situazione per la celebre spiaggia delle “Fornaci”, sempre nel comune di Ispra, promossa questa volta a pieni voti. La spiaggia immersa nella natura ospita le strutture delle antiche fornaci, alcune delle quali sono state restaurate. Sono assenti comodità come sdraio, ombrelloni, sedie, bar e ristoranti. Il luogo è suggestivo e l’acqua è particolarmente pulita. Tutte le info qui

Molo, Ranco – ECCELLENTE

Nota anche come spiaggia dei canottieri, è una piccola spiaggia tranquilla con un bel praticello adatta per chi vuole prendere il sole e per chi preferisce riposarsi all’ombra. L’acqua è molto pulita, grazie al fondale in sassi e alla presenza di sorgenti. Piace particolarmente a chi pratica immersioni in quanto sul fondo del lago ci sono parecchi relitti. Tutte le info qui

Località Caravalle, Ranco – ECCELLENTE

La spiaggia, in parte ghiaia e in parte erba, è lunga 150 metri. La presenza di alberi permette di trovare frescura all’ombra. Il fondale è sassoso, l’acqua è limpida e diventa subito profonda dopo pochi metri. Tutte le info qui

Lido la Noce, Angera – ECCELLENTE

Alle porte del Lago Maggiore il lido “La Noce” di Angera è tra le spiagge più conosciute della sponda lombarda. A differenza delle altre spiagge angeresi, come quella poco distante de “La Nocciola”, la Noce è una spiaggia sabbiosa con pochi (ma spaziosi) alberi per le zone d’ombra. Tutte le info qui

Lisanza, Sesto Calende – ECCELLENTE

Una spiaggia di ghiaia e prato piuttosto estesa. In parte libera e in parte attrezzata, le cui acque sono promosse a pieni voti. Tutte le info qui

Circolo Sestese, Sesto Calende – BUONA

Nella punta finale a Sud del Lago Maggiore troviamo questa spiaggia, solo da quest’anno inserita nei punti prelievo di ATS. La qualità dell’acqua risulta buona e pertanto balneabile, anche se la tabella rivela come ad inizio stagione i valori fossero un po’ più alti, attestandosi probabilmente sul “sufficiente”.

Le altre spiagge

In questo elenco sono ricomprese solo le spiagge le cui acque rientrano nei campionamenti di ATS. Ci sono molte altre spiagge dove passare una bella giornata di relax e le trovate tutte qui:

