Si ribalta in auto sulle strade della val Veddasca, soccorso un 27enne

Un’automobile si è ribaltata nella notte tra sabato 25 e domenica 26 a Veddo, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca. L’incidente è avvenuto intorno alla una di notte e il mezzo è finito completamente sottosopra.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza della Pem Luino e i carabinieri. È stato soccorso il 27enne alla guida che fortunatamente non ha riportato serie ferite ma è stato trasportato in ospedale a Luino per controlli.