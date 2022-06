Varese, saltano tre patenti per guida in stato di ebbrezza

Etilometro fatale per tre automobilisti fermati nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 giugno dalle pattuglie della Polizia Locale di Varese nell’ambito di una serie di controlli stradali.

Il bilancio totale parla di dieci verbali compilati dagli agenti cittadini, tre dei quali per guida in stato d’ebbrezza. Un veicolo è stato invece trovato sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria mentre un altro automobilista non si è fermato all’alt imposto dagli agenti. Gli altri casi sanzionati riguardano infine la guida pericolosa.

L’operazione è iniziata all’una di notte per proseguire sino alle 8 del mattino: «Si tratta di presidi importanti per la sicurezza sulle nostre strade durante la notte – afferma l’assessore Raffaele Catalano – in particolare per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza».