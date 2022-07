Ancora un paio di giorni con le nuvole, nel weekend torna il sole

Caldo afoso addio per sempre? Forse è troppo presto per dirlo ma di certo la colonnina del termometro nei prossimi due giorni segnerà qualche grado in meno rispetto a quelli “africani” delle ultime settimane.

Ecco cosa annunciano le previsioni del Centro Geofisico Prealpino: oggi, giovedì 28 luglio, tempo in buona parte soleggiato ma al mattino presenza di nubi irregolari sul Piemonte e a ridosso dei rilievi con qualche piovasco possibile perlopiù su Ossola e alto Verbano. Nel tardo pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi che porteranno alcuni rovesci e temporali, più probabili sulle aree montane.

Venerdì 29 luglio 2022 solo in parte soleggiato con nuvolosità spesso estesa. Piogge diffuse a carattere di rovescio o temporale, più probabili nella seconda metà della giornata. Le temperature oscillano tra i 19 gradi di minima e i 33 gradi di massima. Sabato e domenica è previsto invece cielo sereno con temperature però sempre attorno ai 32 gradi.