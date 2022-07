Antonelli: “Mai avuto dubbi, resto a lavorare come sindaco”

«Ho vinto come sindaco e non voglio deludere i miei elettori. Resto quindi attaccato alla poltrona, sì, ma a quella che per me vale di più e in questo momento legata alla soluzione dei problemi di tutti i cittadini di Busto Arsizio».

L’ora “x“, è arrivata per gli amministratori locali che oggi, 29 luglio, dovranno decidere se partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre o rimanere in carica. Una campanella suonata anche per Emanuele Antonelli che veniva dato fra i possibili amministratori che avrebbero potuto valutare una scelta del genere. Iscritto a Fratelli d’Italia, da poco riconfermato per il “bis“, Antonelli però la sua scelta l’ha già fatta.

Dunque che fa sindaco? «Ma no, non vado, rimango a Busto Arsizio. Alla fine devo ammettere di non aver mai avuto dubbi. Ripeto: non voglio deludere chi mi ha riconfermato la fiducia. Poi ci sono naturalmente anche alti motivi».

Quali? «C’è tanto da fare soprattutto per i progetti legati ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, e poi esistono anche considerazioni politiche di fondo legate al partito: ci sono persone prima di me in Fratelli d’Italia, militanti della prima ora».

È una scelta imposta dal dovere o dal piacere? «Mi piace molto fare il sindaco. Penso addirittura più del parlamentare. Amo questo ruolo dinamico, mi piace. Quindi rimarrò a Busto Arsizio».