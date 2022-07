A Malnate torna l’Ape-Ritivo in piazza con il Vespa Club

Domenica 17 luglio dalle ore 16.30 in piazza delle Tessitrici a Malnate si terrà la terza edizione dell’evento “Ape-Ritivo in piazza” organizzato dal Vespa Club e patrocinato dal Comune di Malnate.

Un momento dedicato a tutti i vespisti e non solo. Infatti alle 17.15 partirà il giro turistico tra le provincie di Varese e Como per rientrare nel centro malnatese verso le ore 18.30 dove ci sarà il Valhalla Truck pronto per l’aperitivo e i panini. Non solo, perché a riempire la piazza ci saranno anche il caramellaio, Pièdones con i super eroi e Armando con il nuovo cocktail aperitivo dell’estate: Licor 43. Il tutto accompagno dalla musica di dj Sklerat e due grandi tributi a Vasco e Gigi D’Agostino con dj Spilver.

Capitano dell’evento è Renato del Vespa Club con la sua squadra composta da Elena, Matteo, Manuela, Giuliano, Tony, Luisa, Sandra, Ferruccio, Walter e Andrea. «È un evento pensato a tutte le fasce d’età – afferma Renato -, dai bambini alle famiglie ai giovani, la prima e la seconda edizione sono state una versione soft a causa della pandemia, ma oggi siamo pronti a ripartire al 100%».

Sarà anche possibile dare un’occhiata all’esposizione di Vespe e Fiat Barchetta, che verranno esposte nei pressi della piazza.