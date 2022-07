Il prossimo evento di “Tra Sacro e Sacro Monte va in città” è Giorno Zero

E’ giusto avere un’idea per cui morire? Quale memoria ha senso preservare, proteggere, curare, e quale invece è giusto perdere? Fa bene avere un’utopia?

Nel campetto da basket delle case di via Oriani ad Avigno, uno spettacolo che racconta la Resistenza in un modo nuovo, partendo dalle domande di oggi per raccontare le scelte delle donne e degli uomini di ieri.

#GiornoZero è il teatro che racconta una storia per scoprire un po’ di più di se stessi. E del passato che ci riguarda tutti.